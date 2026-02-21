Una dintre cele mai importante fabrici de rachete balistice din Rusia a fost lovită într-un atac ucrainean

Uzina a fost lovită în urma unui atac ucrainean cu rachete cu rază lungă de acțiune, potrivit canalelor rusești de Telegram, relatează The Kyiv Independent și The Moscow Times.



Fabrica din Votkinsk este un important centru de producție de rachete din Republica Udmurtia.



Uzina strategică de stat produce rachete balistice Iskander-M, utilizate frecvent în atacurile împotriva Ucrainei, dar și rachete balistice intercontinentale (ICBM), capabile să transporte focoase nucleare până în Statele Unite.



Se presupune că acolo este fabricată și noua rachetă Oreșnik.

Fabrica, care se află peste 1.300 km de granița cu Ucraina, a fost ținta unui atac ucrainean cu rachete Flamingo, potrivit unui canal rus de Telegram.

Potrivit canalului independent de știri rus Astra, cel puțin 11 persoane au fost raportate rănite în urma atacului.

Locuitorii din Votkinsk au declarat că au auzit explozii în timpul nopții și au spus că atacul a vizat fabrica de rachete. Localnicii au publicat, de asemenea, videoclipuri pe rețelele de socializare în care se vede fum negru ridicându-se de la locul atacului și au distribuit fotografii cu ferestre sparte în clădirile din apropiere.

Aleksandr Brechalov, șeful Republicii Udmurtia, a anunțat că o instalație din regiune a fost lovită de o dronă ucraineană, deși nu a identificat ținta specifică.

„Conform datelor operaționale, există pagube și victime”, a spus Brechalov.

Fabrica din Votkinsk s-a extins pe parcursul războiului, ocolind sancțiunile internaționale pentru a angaja mii de noi oameni, a construi noi clădiri și a importat utilaje performante.

O anchetă a publicației The Kyiv Independent din iunie 2025 arăta că aprovizionarea din China, Taiwan și Belarus, făcută prin terți pentru a evita sancțiunile, a făcut posibilă această extindere.