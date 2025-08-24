Una dintre cele mai mari centrale nucleare și un imens terminal petrolier din Rusia, luate la țintă de armata Kievului, acuză Moscova

Ucraina a lansat duminică un atac cu drone asupra Rusiei, provocând o scădere bruscă a capacității unui reactor de la una dintre cele mai mari centrale nucleare din Rusia și declanșând un incendiu uriaș la importantul terminal de export de combustibil Ust-Luga, au declarat oficialii ruși, conform Reuters.

În ciuda discuțiilor despre pace dintre Rusia și Ucraina, cel mai sângeros război european de după al Doilea Război Mondial continuă de-a lungul unei linii de front de 2.000 km, amplificat de atacuri cu rachete și drone în adâncul teritoriului Rusiei și Ucrainei.

Ministerul rus al Apărării a declarat că cel puțin 95 de drone ucrainene au fost interceptate în peste 12 regiuni duminică, 24 august, ziua în care Ucraina sărbătorește declararea independenței față de Uniunea Sovietică în 1991.

Centrala nucleară de la Kursk, situată la doar 60 km de granița cu Ucraina, a declarat că apărarea antiaeriană a doborât o dronă care a explodat în apropierea centralei, imediat după miezul nopții, avariind un transformator auxiliar și forțând reducerea cu 50% a capacității de funcționare a reactorului nr. 3.

Oficial rus: „O ameninţare la adresa securităţii nucleare”

Nivelul radiațiilor a fost normal și nu au existat răniți în urma incendiului provocat de dronă, au declarat reprezentanții centralei. Alte două reactoare funcționează fără a produce energie electrică, iar unul este în curs de reparații programate.

Pe de altă parte, guvernatorul regional interimar, Alexander Kinstein, a declarat că atacul este „o ameninţare la adresa securităţii nucleare și o încălcare a tuturor convenţiilor internaţionale”.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a ONU a declarat că este la curent cu informațiile potrivit cărora un transformator al centralei a luat foc din cauza activității militare și a subliniat că toate instalațiile nucleare trebuie protejate în permanență.

La o mie de kilometri nord, în Golful Finlandei, cel puțin 10 drone ucrainene au fost doborâte deasupra portului Ust-Luga, din regiunea Leningrad, în nordul Rusiei, resturile provocând un incendiu la terminalul operat de Novatek, un imens terminal de export de combustibil și complex de prelucrare din Marea Baltică, a declarat guvernatorul regional.

Nor negru de fum

Imagini neconfirmate difuzate pe canalele rusești de Telegram au arătat o dronă zburând direct către un terminal de combustibil, urmată de o minge uriașă de foc care s-a ridicat spre cer, urmată de un nor de fum negru care s-a răspândit la orizont, notează Reuters.

„Pompierii și serviciile de urgență lucrează în prezent pentru a stinge incendiul”, a declarat Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad din Rusia. Nu au existat răniți, a adăugat el.

Potrivit Novatek, complexul Ust-Luga, inaugurat în 2013, prelucrează condensat de gaz în nafta ușoară și grea, combustibil pentru avioane, păcură și motorină, și permite companiei să exporte produse petroliere și condensat de gaz pe piețele internaționale.

Novatek produce în principal nafta pentru Asia, inclusiv China, Singapore, Taiwan și Malaezia, precum și combustibil pentru avioane cu livrare la Istanbul.

Rosaviatsia, autoritatea rusă pentru aviația civilă, a declarat că zborurile au fost suspendate timp de câteva ore în mai multe aeroporturi rusești, inclusiv la aeroportul Pulkovo din regiunea Leningrad.

Dronele ucrainene au atacat și o întreprindere industrială din orașul Syzran, din sudul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul regiunii Samara. Un copil a fost rănit în atac, potrivit guvernatorului, care nu a precizat exact ce a fost atacat.

La începutul acestei luni, armata ucraineană a declarat că a lovit rafinăria de petrol din Syzran. Rafinăria, deținută de gigantul Rosneft, a fost nevoită să suspendă producția și aprovizionarea cu țiței după atac, au declarat surse pentru Reuters.

Ucraina nu a făcut niciun comentariu imediat. Kievul a declarat că atacurile sale din Rusia sunt o ripostă la atacurile continue ale Rusiei asupra Ucrainei și au ca scop distrugerea infrastructurii considerate crucială pentru eforturile militare generale ale Moscovei.