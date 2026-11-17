Compania aeriană germană Lufthansa a anunțat marți că a înaintat o ofertă pentru soluționarea unui conflict de lungă durată cu sindicatul piloților Vereinigung Cockpit, în contextul în care grupul aerian încearcă să își reducă costurile concomitent cu evitarea unei acțiuni sindicale care să îi perturbe operațiunile, transmite Reuters.

Sindicatul VC a declarat că susține un pachet de măsuri rezultat în urma procedurii de mediere, pe care Lufthansa l-ar fi respins. Totodată, sindicatul a precizat că acordă grupului Lufthansa un termen până la data de 23 noiembrie pentru a-și reconsidera poziția.

„Mingea este acum în terenul angajatorului”, a declarat VC în cadrul unei discuții cu reprezentanții presei.

Sindicatul nu a precizat ce măsuri va lua după expirarea termenului, însă a adăugat ulterior că, în opinia sa, angajamentul de a nu declanșa greve pe durata negocierilor nu mai este valabil.

Ce a oferit Lufthansa și ce cer piloții companiei aeriene

Lufthansa a declarat că propunerea sa include planuri de angajare a până la 1.000 de noi membri ai echipajelor de pilotaj până în 2033, precum și promovarea anuală a până la 150 de copiloți în funcția de comandant de aeronavă. Compania a adăugat că oferă o plată unică pentru anii 2027 și 2028, precum și majorări salariale începând din 2029.

Propunerea include, de asemenea, măsuri menite să sporească competitivitatea, printre care stabilizarea temporară a salariilor, ajustarea grilelor de salarizare și creșterea productivității, a precizat compania.

Sindicatul VC a declarat că este dispus să accepte anumite concesii, precum înghețarea salariilor, reducerea compensațiilor pentru orele suplimentare și diminuări substanțiale ale componentelor variabile ale remunerației, prevăzute în propunerea mediatorului, cu condiția ca Lufthansa să accepte garanții privind menținerea locurilor de muncă.

Lufthansa a precizat că mediatorii i-au acordat posibilitatea de a relua procedura de arbitraj în cazul în care negocierile nu se vor încheia cu un acord.