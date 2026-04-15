Una dintre cele mai mari țări din lume va întrerupe curentul electric două ore pe zi din cauza crizei energetice

Guvernul Pakistanului, o țară cu peste 241 de milioane de locuitori, a anunțat miercuri că furnizarea curentului electric va fi întreruptă timp de aproximativ două ore în fiecare seară, atunci când se înregistrează un vârf al cererii, pentru a „preveni o creștere puternică a tarifelor”, relatează AFP și Agerpres.

Energia electrică va fi întreruptă zilnic în cea mai mare parte a țării timp de două ore și un sfert, în intervalul orar 17:00 – 01:00, potrivit unui comunicat publicat marți de Ministerul Energiei.

Însă marile orașe Karachi și Hyderabad din sudul Pakistanului vor fi exceptate de la această măsură, a precizat Ministerul Energiei de la Islamabad. Acesta a pus excepția pe seama „disponibilității unei producții de energie electrică la costuri reduse în regiunea sudică” a țării.

Pakistanul este a cincea țară din lume ca mărime a populației, după India, China, SUA și Indonezia.

Ministerul Energiei a justificat întreruperile de furnizare prin necesitatea de a „reduce utilizarea combustibililor scumpi” și de a „preveni o creștere puternică a tarifelor”.

Războiul americano-israelian împotriva Iranului, lansat pe 28 februarie, a perturbat puternic piețele energetice, Teheranul blocând tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Pakistanul suferă de pe urma creșterii prețurilor globale la energie, chiar dacă unele dintre petrolierele sale reușesc să navigheze prin strâmtoare.

În mod normal, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale trece prin Strâmtoarea Ormuz, o mare parte din aceasta fiind destinată Asiei.