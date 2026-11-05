Una dintre cele mai mari trupe din lume tocmai a adăugat trei noi concerte la turneul său european. Prețul biletelor

Fanii trupei irlandeze U2 care nu au reușit să prindă bilete la concertele U2 de anul viitor au parte de o veste bună. Trupa tocmai a adăugat patru noi concerte la turneul său european.

Noile concerte adăugate vor avea loc la Barcelona, joi, 13 mai și sâmbătă, 15 mai. Un alt show va avea loc la Sevilla, pe 22 mai.

În plus, trupa a adăugat un al treilea concert la Amsterdam, pe 9 iunie, pe legendara arenă Johann Cruyff.

Trupa U2 a anunțat recent oficial etapele din Marea Britanie și Europa ale turneului mondial „The Greatest Show On Earth”, prilejuit de lansarea noului album al trupei.

Seria de concerte de pe stadioane va debuta la sfârșitul lunii aprilie 2027 la Stockholm. Irlandezii vor urca pe scenele unor mari orașe precum Paris, Lisabona, Amsterdam, Londra, Berlin și Milano, alături de trupa Wolf Alice, potrivit site-ului oficial U2.com.

Deși a mai susținut concerte în locații din Europa, U2 nu a mai avut un turneu pe stadioanele de pe continent din anul 2019.

Pre-sale condiționat

Pentru fani bucuria anunțului este umbrită de o condiție legată de cumpărarea biletelor. Persoanele care doresc acces prioritar la sesiunile de pre-sale din primele zile ale lunii noiembrie trebuie să dețină un abonament plătit pe site-ul trupei, unde sunt disponibile trei opțiuni de cont.

Prima este varianta gratuită, care nu include însă un cod de pre-sale. Astfel, obținerea biletelor în această primă fază devine posibilă doar prin alegerea uneia dintre celelalte două opțiuni premium.

Abonamentul Standard costă 60 de dolari pe an și garantează intrarea timpurie la pre-sale. Acest pachet include și un cadou exclusiv la alegere. Pentru fanii care doresc mai multe beneficii, opțiunea Premium costă 85 de dolari pe an. Acest nivel superior oferă aceeași prioritate la bilete, dar aduce două cadouri exclusive.

Fără plata acestor taxe de membru, publicul larg trebuie să aștepte vânzarea generală, când șansele de a mai găsi locuri disponibile la prețuri mici scad simțitor. Deși controversată, această strategie este deja o practică obișnuită în industria muzicală pentru a combate revânzarea neautorizată a biletelor.

Cât costă biletele

Prețurile oficiale ale biletelor la concertele U2 de anul viitor pornesc de la circa 84 de euro și pot ajunge și la 500 de euro.

Trupa formată din Bono (Paul David Hewson) – voce, The Edge (David Howell Evans) – chitară, clape, voce, Adam Clayton – chitară bas și Larry Mullen Jr. – tobe – tocmai a sărbătorit 50 de ani de la înființare.