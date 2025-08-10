Una dintre cele mai mici țări, dar bogate țări din Europa, se confruntă cu o problemă ceva mai specială: „Profesia noastră este solicitantă din punct de vedere fizic și lucrăm și în weekenduri”

Este viticultura din Luxemburg în pericol? Potrivit unui sondaj realizat de Institutul de Viticultură (IVV) din această țară, 61 % dintre întreprinderile viticole conduse de persoane cu vârsta peste 50 de ani nu au un plan de succesiune. Printre principalele motive invocate se numără incertitudinea cu privire la viitor sau lipsa succesorilor dispuși să preia afacerea, scrie publicația Luxemburg Wort.

Numai în 2024, aproximativ 20 de hectare de podgorii din Luxemburg au rămas necultivate. Privind în perspectivă, până la 100 de hectare ar putea fi neglijate în Marele Ducat – o „perspectivă dramatică”, a declarat ministrul agriculturii, Martine Hansen (CSV) pentru Luxemburger Wort.

„Chiar dacă nu vom pierde în final toate cele 100 de hectare, câteva hectare de podgorii de-a lungul Mosellei vor dispărea cu siguranță”, a declarat Jeff Konsbrück, președintele Fonds de solidarité viti-vinicole și vicepreședinte al asociației viticultorilor privați. Dintre cei aproximativ 50 de viticultori privați, 10 nu au un plan clar de succesiune.

Un exemplu este cel al viticultorului ecologic Jean-Paul Krier din Bech-Kleinmacher, a cărui familie cultivă podgorii pe Moselle din 1590. El a confirmat pentru Virgule vara trecută că va fi ultimul din familie care va produce vin acolo; copiii săi nu au manifestat niciun interes în a continua tradiția.

Deși Konsbrück a recunoscut existența unor astfel de cazuri, el a avertizat împotriva generalizării. „Depinde foarte mult de tipul de activitate”, a spus el. „Copiii de astăzi au mai multe oportunități de a-și continua studiile, ceea ce este un lucru bun. Ei găsesc cariere care îi interesează mai mult decât preluarea unei podgorii. Profesia noastră este solicitantă din punct de vedere fizic și lucrăm și în weekenduri.”

Ajutor pentru viticultori în procesul de restructurare

La un recent dialog între viticultori și ministrul Agriculturii, Hansen – au fost propuse mai multe măsuri pentru a combate neglijarea podgoriilor.

Subvențiile pentru conversia și restructurarea podgoriilor vor fi majorate pentru a sprijini revitalizarea sectorului, potrivit unui comunicat de presă al ministerului. Viticultorii care doresc să schimbe soiurile de struguri vor primi, de asemenea, sprijin financiar.

Hansen a declarat că speră să revizuiască regulamentul relevant al Marelui Ducat până la sfârșitul anului: ajutorul actual variază între 3.500 și 30.000 de euro.

De asemenea, se va introduce un nou „ajutor financiar sanitar” pentru a sprijini persoanele care încetează producția de vin, dar continuă să îngrijească terenurile, o măsură care vizează menținerea sănătății podgoriilor și evitarea răspândirii bolilor.

Viticultorii vor putea înregistra astfel de podgorii pe o platformă online dedicată regiunii Moselle, care este în curs de dezvoltare.

Scade consumul de vin

„Consumul de vin a scăzut în Luxemburg, dar ponderea vinului luxemburghez în consumul total a rămas stabilă. Acest lucru este pozitiv”, a afirmat Hansen.

Konsbrück a remarcat că, în medie, locuitorii Luxemburgului consumă aproximativ nouă litri de vin luxemburghez și 40 de litri de vin internațional pe an. „Această diferență se datorează în parte caracterului cosmopolit al populației – oamenii preferă adesea vinurile din țările lor de origine”, a adăugat el.