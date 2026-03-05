Una dintre cele mai populare rețele sociale pentru Gen Z a anunțat o schimbare fundamentală

Discord, una dintre cele mai populare platforme de comunicare online, care are peste 200 de milioane de utilizatori activi lunari , va introduce la nivel global un sistem de verificare a vârstei. Practic, toți utilizatorii vor fi considerați implicit ca fiind adolescenți, iar doar cei confirmați ca adulți vor putea modifica anumite setări sau accesa conținut și funcționalități restricționate. E o decizie care a stârnit o dezbatere globală privind viitorul internetului.

Lansat în 2015, Discord a pornit ca o platformă de chat pentru comunitățile de gaming, dar a devenit între timp o infrastructură socială mult mai largă.

Funcționează pe bază de „servere”, adică spații private sau publice create în jurul unor interese comune (jocuri, muzică, programare, activism, comunități de fani etc) împărțite în canale text și audio. Utilizatorii pot comunica prin mesaje scrise, apeluri audio sau video.

Spre deosebire de rețelele sociale clasice, Discord nu este centrat pe feed-uri publice sau pe algoritmi, ci pe comunități semi-închise, cu reguli și moderare proprie. Ceva mai aproape de forumurile clasice atât de populare în anii 2000.

Discord, instrument folosit de tineri pentru mobilizare

Platforma a avut o creștere semnificativă mai ales în pandemie și a devenit una dintre aplicațiile cele mai folosite de Gen Z. La nivel global, Discord are peste 200 de milioane de utilizatori activi lunar și milioane de servere active săptămânal.

În 2025, Discord a devenit o componentă cheie în așa numitele „proteste/revoluții Gen Z”, valuri de proteste și mobilizări coordonate în mare parte online, în mai multe țări precum Bangladesh, Nepal, Madagascar, Indonezia sau Filipine.

Discord a funcționat ca un centru logistic digital: servere private pentru organizare, canale separate pentru comunicare rapidă, distribuire de resurse, documente și strategii, dar și spații de dezbatere internă.

Acum, Discord se află din nou în centrul atenției la nivel global pentru că introduce, de luna viitoare, un sistem de verificare a vârstei care schimbă fundamental modul în care oamenii interacționează pe platformă.

Compania spune că măsura face parte dintr-un efort mai amplu de a consolida siguranța minorilor online, însă criticii susțin că este încă un pas către normalizarea identificării biometrice pe internet, ceea ce duce la îngrijorări privind protejarea vieții private și limitarea libertății de exprimare și a accesului la informații.

„Teen by default”. Ce înseamnă

Pe scurt, Discord va introduce la nivel global un sistem „teen by default”: toți utilizatorii vor avea automat setări mai stricte, gândite pentru adolescenți. Asta înseamnă filtre active pentru imagini și clipuri considerate sensibile (conținut sexual explicit sau imagini violente), acces blocat la servere și canale cu restricție de vârstă și limitări privind mesajele de la necunoscuți. Pentru a dezactiva aceste restricții și a accesa zonele 18+, utilizatorii trebuie confirmați ca adulți.

Confirmarea vârstei se face în mai multe moduri. În multe cazuri, Discord spune că poate estima automat dacă un cont aparține unui adult, folosind un model intern de inteligență artificială care analizează tipare de utilizare și informații despre cont (fără a citi mesajele private).

Dacă este nevoie de confirmare suplimentară, utilizatorii pot alege între o estimare facială a vârstei (un selfie video procesat direct pe dispozitiv, care nu este trimis către companie) sau să arate un act de identitate, care va fi apoi procesat de firmele partenere Discord pentru a confirma vârsta.

Discord zice că primește doar informația privind grupa de vârstă, nu identitatea persoanei, și că datele nu sunt folosite pentru publicitate.

Unde apar semnele de întrebare

Problema e că Discord nu are neapărat o credibilitate extraordinară în acest moment.

În 2025, compania a recunoscut că aproximativ 70.000 de utilizatori ar fi putut avea date sensibile (inclusiv imagini ale actelor de identitate) expuse în urma unei breșe de securitate la un furnizor terț implicat în procesele de verificare.

Chiar dacă Discord insistă acum că noii parteneri care vor verifica buletinele nu au legătură cu incidentul respectiv, episodul a rămas în memoria colectivă și a alimentat neîncrederea față de promisiunile privind ștergerea rapidă a documentelor.

N-a ajutat nici că unii utilizatori au observat acum că una dintre companiile folosite de Discord pentru verificarea vârstei e Persona, o firmă finanțată de miliardarul Peter Thiel, o figură cel puțin controversată și departe de a fi un fan al democrației.

Și mai problematic este faptul că Persona s-a confruntat cu procese colective în statul american Illinois, în care reclamanții au susținut că firma ar fi reținut date biometrice și ar fi folosit selfie-uri pentru antrenarea unor modele AI.

Într-un context în care Discord cere utilizatorilor să aibă încredere că selfie-urile nu părăsesc dispozitivul și că actele sunt șterse rapid, asocierea cu o companie aflată deja în mijlocul unor controverse privind stocarea datelor private nu ajută. Discord a anunțat zilele trecute că a încheiat colaborarea cu Persona.

În general, în afara acestei controverse cu Persona, Discord are un parteneriat cu firma k-ID pentru a verifica vârsta utilizatorilor.

Ce rol joacă AI

Totuși, mai mulți utilizatori de pe Reddit au analizat politicile de confidențialitate ale k-ID și spun că formulările sunt neclare, mai ales în ceea ce privește implicarea unor „terți de încredere” în procesul de verificare. k-ID, pentru estimarea vârstei, colaborează cu o companie elvețiană numită Privately.

La rândul ei, Privately susține că folosește modele de inteligență artificială care rulează local, pe dispozitiv și evită astfel transmiterea imaginilor în cloud și aplicând un sistem „double blind”, astfel încât să nu poată asocia rezultatul verificării cu un anumit utilizator sau cu o anumită platformă.

Cu toate acestea, pentru oamenii obișnuiți, lanțul de companii implicate și limbajul tehnic al politicilor de confidențialitate nu inspiră neapărat claritate sau încredere.

Anonimatul de internet dispare

Pe măsură ce tot mai multe rețele sociale vor adopta sisteme de verificare a vârstei, ne putem aștepta ca lanțurile complexe de companii și tehnologii să devină norma, iar oamenii să fie nevoiți să navigheze prin termeni tehnici greu de înțeles pentru a înțelege cum sunt folosite datele lor.

Fie că vorbim de modele AI care rulează local pe dispozitiv, fie de terți „de încredere” care procesează informațiile, verificarea vârstei va introduce un nivel de monitorizare și colectare de date pe care majoritatea oamenilor nu îl vor înțelege cu adevărat.

Chiar dacă platformele promit că datele biometrice sau documentele personale sunt șterse rapid și nu părăsesc dispozitivul, experiențele anterioare cu breșe de securitate sau incidente cu parteneri controversați rămân ca un nor deasupra noastră.

Vom fi nevoiți, cu toții, să decidem câtă informație personală suntem dispuși să oferim pentru a avea acces la un anumit conținut sau la anumite funcționalități. Ce e cert e că era anonimatului pe internet dispare sub ochii noștri.