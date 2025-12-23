Una dintre companiile aviatice cele mai folosite de către români a primit o amendă uriașă. „O vom contesta, e viciată juridic”

Autoritatea italiană pentru concurență afirmă că compania aeriană irlandeză a implementat obstacole tehnice pentru a forța vânzările prin propriul site web, scrie The Guardian.

Ryanair a fost amendată cu 256 de milioane de euro de către autoritatea italiană pentru concurență pentru abuzul de poziție dominantă pe piață în scopul limitării vânzărilor de bilete de către agențiile de turism online.

Autoritatea a declarat că cea mai mare companie aeriană din Europa a „implementat o strategie abuzivă pentru a împiedica agențiile de turism” printr-o „strategie elaborată” de obstacole tehnice pentru agenți și pasageri, pentru a îngreuna vânzarea biletelor Ryanair de către agențiile de turism online și a forța vânzările prin propriul site web.

Amenda se referă la comportamentul Ryanair între aprilie 2023 și cel puțin până în aprilie 2025, a declarat autoritatea marți. Aceasta a afirmat că Ryanair a împiedicat agențiile de turism online să vândă bilete pentru zborurile sale în combinație cu alte companii aeriene și servicii, slăbind concurența.

Ryanair a declarat că va contesta imediat hotărârea „viciată din punct de vedere juridic”.

Directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, a decis să declare război celor pe care i-a descris drept agenții de turism „pirate”, precum Booking.com, Kiwi și Kayak. O’Leary a acuzat industria agențiilor de turism că înșeală și jefuiește consumatorii neavizați, percepând taxe suplimentare și majorând prețurile biletelor.