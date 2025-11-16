Sari direct la conținut
Una dintre primele reacții după înfrângerea echipei naționale în Bosnia: „Am arătat ca niște mici, dar fără muștar” 

Opinie
HotNews.ro
Bosnia - România 3-1, 15 noiembrie 2025. Credit: Armin Durgut / AP / Profimedia

Încă un meci cu două fețe pentru naționala României. Prima față, în prima repriză, aceea de echipă articulată, lucidă, rapidă în transmiterea mingii, atentă la presing. Ocazii create din joc consistent, prudență în apărare. Cealaltă față a apărut din minutul 46, ca și cum ceva se decuplase. Prudența s-a transformat în teamă, viteza a dispărut în lentoare și imprecizie.

