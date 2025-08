Una dintre ultimele explicații publice ale lui Ion Iliescu a fost cea legată de celebrul interviu pe care l-a dat publicației Playboy. Iliescu a apărut în papuci, în fața unui poster cu Marilyn Monroe. „La nuditate”

Sătul să fie numit „bolșevic” chiar și după ce terminase al treilea mandat de președinte, Ion Iliescu a dat în 2006 un interviu ediției românești a revistei „Playboy”. Cel care i l-a luat a fost scriitorul Dan Silviu Boerescu, redactor-șef al revistei. Ion Iliescu a murit marți, la vârsta de 95 de ani.

„La nuditate, mă raportez ca orice om normal… Erosul e o componentă esenţială a naturii umane. Cine nu crede asta, ori e ipocrit, ori are o problemă!” – Ion Iliescu, răspuns pentru Playboy.

Înainte de internarea în spital și de decesul care a urmat, Ion Iliescu, 95 de ani, a rememorat, într-un dialog cu Ionuț Vulpescu, mai multe lucruri despre care nu vorbise niciodată. Printre ele, politicianul s-a referit la momentul „glossy” din viața lui, unul care a surprins societatea românească.

Un personaj extrem discret cu viața și cu preferințele sale, Iliescu a acordat, în 2006, un interviu ediției românești a cunoscutei reviste Playboy.

Interviul, pe 8 pagini, a fost publicat chiar în ediția de Crăciun a anului 2006. La reviste, ediția de Crăciun era cea mai consistentă și considerată numărul cel mai important al anului.

„Playboy” era editată de trustul de presă MediaPro, fondat de Adrian Sârbu, cel care a creat și Pro TV. Redactor-șef la „Playboy” a fost Dan Silviu Boerescu, cunoscut scriitor și editor.

Boerescu este cel care i-a luat interviu lui Ion Iliescu, chiar în sediul din strada Atena unde Iliescu pregătea un congres PSD, cum avea să povestească jurnalistul pentru Gândul.

Ion Iliescu și Marilyn Monroe. „Două zâmbete iconice, pentru cârcotași”

„Cum de ați fost de acord să acordați celebrul interviu din Playboy?”, l-a întrebat recent, înainte de internarea în spital, Ionuț Vulpescu pe Ion Iliescu. El l-a rugat să explice momentul.

„A existat un timp în România în care până și publicațiile acestea, siropoase, cum li se spune, aveau publicul lor și erau în print. Era o revistă dedicată sexului frumos, dar nu făcea rabat de producție culturală în jurul unui anumit tip de imaginar vizual, specific profilului revistei. Pare ciudat, dar în paginile acelei reviste erau și idei, și nu erau deloc goale de conținut”, a povestit fostul președinte.

„Îmi amintesc și acum că printre fotografiile selectate pentru interviu era o poză cu mine în papuci, așa cum era condiționat accesul vizitei la muzeu, lângă portretul lui Marilyn Monroe. Două zâmbete iconice, pentru cârcotași”, a detaliat Iliescu.

„În plus, și eu am fost un «player», adică un jucător, «boy» nu prea mai eram, și poate și asta a făcut experiența să fie interesantă pentru public”, a spus el. „Acum nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond sau, mai rău, că habar nu am de «Playboy», am zis-o și atunci, știam de «Playboy» cum știam de capitalism…”.

Iliescu: John Kenneth Galbraith a dat și el interviu în Playboy

Fostul președinte și-a amintit că „întrebările au fost mai mult decât decente, au fost provocatoare în sensul bun politic”.

Iliescu a mai spus că știa că un mare economist american făcuse același lucru, acordase un interviu pentru „Playboy”.

„Unul dintre autorii mei preferați, John Kenneth Galbraith, dăduse cândva un interviu ediției americane «Playboy»; numai în spațiul mioritic părea ceva curios ca un om de știință sau unul politic să acorde un interviu acestei publicații”.

„Mă felicit pentru interviu, am setat un standard, păcat că presa în print nu a rezistat pe măsura standardului… Îmi amintesc că erau multe glume la acel moment pentru că interviul meu în ediția română a apărut simultan cu cel al lui Gorbaciov în ediția ungurească. Unii ziceau că KGB-ul controlează «Playboy din umbră și ne dă un semn… Eu zic că pentru niște domni de la est, am fost mai progresiști decât sunt unii cu vreo șase-șapte decenii mai tineri”, a încheiat Ion Iliescu.