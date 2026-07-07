Una dintre valutele de „refugiu” ale lumii s-a prăbușit până la minimul ultimilor 40 de ani

Yenul japonez s-a menținut marți în apropierea celui mai scăzut nivel din ultimele patru decenii, însă traderii sunt circumspecți privind posibilitatea unei noi intervenții a autorităților japoneze pentru a sprijini moneda națională, transmite Reuters.

Yenul s-a depreciat puternic la începutul sesiunii de tranzacționare, însă s-a apreciat apoi cu 0,2%, recuperând o parte din pierderi. Cu toate acestea, a rămas la un curs de 161,75 yeni pentru un dolar, un nou minim după cel atins săptămâna trecută, de 162,84 yeni pentru un dolar.

În raport cu lira sterlină, moneda națională a Japoniei a coborât la cel mai slab curs din 2007 încoace. Marți a ajuns până la 217,20 yeni pentru o liră, înainte de a recupera o parte din pierderi.

Un euro era cotat ultima dată la 184,99 yeni, după ce moneda zonei euro se apreciase cu 0,5% față de cea a Japoniei în ședința precedentă.

Japonia a cheltuit recent o sumă record pentru a susține yenul

Lee Hardman, analist valutar la Mitsubishi UFJ Financial Group, a declarat că la sfârșitul săptămânii trecute existau speculații potrivit cărora Japonia ar putea interveni din nou pentru a sprijini yenul în timp ce SUA sărbătoreau Ziua Independenței pe 4 iulie, când lichiditatea din piețe era mai redusă.

Însă nu a fost întreprinsă nicio acțiune, ceea ce a contribuit la pierderile de acum.

La sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai autoritățile japoneze au cheltuit o sumă fără precedent de 11,7 trilioane de yeni (73,5 miliarde de dolari) pentru a susține yenul pe fondul deprecierii sale accentuate. Intervenția a dus la aprecierea temporară a cursului de schimb, însă moneda japoneză și-a reluat ulterior declinul.

Autoritățile au intervenit la sfârșitul lui aprilie pe piețele financiare după ce yenul a depășit pragul de 160 pentru un dolar, același nivel care a declanșat precedenta intervenție record din 2024.

De ce s-a depreciat yenul atât de mult

Alături de francul elvețian, yenul este văzut ca o „monedă de refugiu” în perioade de incertitudini și turbulențe globale.

Acest lucru s-a văzut atât în timpul intervenției militare a SUA în Iran din vara anului trecut, când forțele aeriene americane au bombardat instalațiile nucleare ale Republicii Islamice, cât și la începutul conflictului din Orientul Mijlociu de anul acesta.

În ambele cazuri, investitorii au cumpărat yeni în volume mari, ceea ce s-a reflectat în cursul de schimb.

Însă decizia Teheranului de a închide Strâmtoarea Ormuz, una despre care presa americană a scris pe surse că a luat prin surprindere inclusiv Casa Albă, a lovit puternic în economia Japoniei și, implicit, moneda sa națională, în condițiile în care țara insulară este puternic dependentă de importurile de petrol.

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