Undă verde pentru judecarea Dianei Șoșoacă, în dosarul în care e acuzată de sechestrarea și lovirea jurnalistei din Italia

Un complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis începerea judecării pe fond în dosarul în care europarlamentara Diana Șoșoacă este acuzată de sechestrarea unei jurnaliste din Italia.

„Respinge cererile și excepțiile invocate de către inculpata Iovanovici-Șoșoacă Diana. În baza art. 346 alin. (2) din Codul de procedură penală, constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 336/76/P/2021 din 26 iunie 2026, emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecății în cauza privind pe inculpata Iovanovici-Șoșoacă Diana, pentru săvârșirea a patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, și pe inculpatul Șoșoacă Dumitru Silvestru, pentru săvârșirea a patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal. Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii”, scrie în decizia instanței, potrivit Agerpres.

Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată în luna iulie de către Parchetul General pentru săvârșirea a patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, după ce în decembrie 2021 ar fi sechestrat în biroul ei o jurnalistă din Italia, venită să-i ia un interviu.

În dosar a fost trimis în judecată și fostul soț al Dianei Șoșoacă, Silvestru, acuzat de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și o infracțiune de lovire sau alte violențe.

Acesta este o parte din dosarul aflat la Parchetul General pentru care Parlamentul European i-a ridicat imunitatea Dianei Șoșoacă. Restul acuzațiilor, care se referă la propaganda legionară, au fost disjunse și sunt investigate separat de procurori.

Scandalul interviului acordat de Șoșoacă postului RAI Uno

În decembrie 2021, o jurnalistă de la o televiziune din Italia a depus plângere penală împotriva Dianei Șoșoacă, pe care o acuză că a sechestrat-o în cabinetul ei de avocatură din București din cauza neînțelegerilor legate de un interviu.

Astfel, o echipă a postului public de televiziune din Italia (RAI Uno), din care făcea parte și jurnalista Lucia Goracci, a mers în biroul de avocat deținut de Diana Șoșoacă pentru realizarea unui interviu.

Scandalul a izbucnit după ce fosta senatoare s-a răzgândit asupra întrebărilor, a încuiat ușa și a chemat Poliția.

O echipă de agenți de la Secția 4 s-a deplasat la fața locului, însă soțul fostei senatoare, Silvestru Șoșoacă, l-a agresat pe unul dintre polițiști, afirmă procurorii.

„În data de 10 decembrie 2021, cei doi inculpați au lipsit de libertate patru persoane (trei persoane vătămate și un martor), care fuseseră invitate în incinta cabinetului de avocat din București al inculpatei în vederea realizării unui interviu. În același context, cel de al doilea inculpat a exercitat acte de violență asupra uneia dintre persoanele vătămate, lovind-o cu pumnii în zona umărului și peste braț și smulgându-i masca sanitară de pe față. Procurorul a reținut că acțiunea de lipsire de libertate a fost generată de nemulțumirea inculpatei cu privire la întrebările adresate de una dintre persoanele vătămate (jurnalist) și nicidecum de comiterea unor infracțiuni de către persoanele vătămate, acestea fiind supravegheate pe tot parcursul interviului de către celălalt inculpat și un martor”, mai spun procurorii.

Parchetul menționează că, la momentul comiterii faptei, Diana Șoșoacă avea calitatea de senator.

Deputații și senatorii pot fi urmăriți penal și trimiși în judecată pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.