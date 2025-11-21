Undă verde pentru repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume

Un guvernator regional japonez a dat undă verde vineri pentru repornirea parțială a centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare din lume, în contextul în care Japonia încearcă să-și revigoreze sectorul nuclear și să reducă importurile de combustibili fosili, transmite Reuters.

Aprobarea acordată de guvernatorul prefecturii Niigata, Hideyo Hanazumi, elimină ultimul obstacol major pentru operatorul centralei, Tokyo Electric Power Co (TEPCO), în vederea punerii în aplicare a planurilor de repornire a unuia sau a două dintre cele mai mari reactoare ale centralei Kashiwazaki-Kariwa.

Având în vedere că cererea de energie electrică va crește ca urmare a extinderii activității centrelor de date și a industriei semiconductorilor, „ar fi dificil să oprești fără un motiv rațional ceva care a îndeplinit standardele de reglementare ale țării ”, a declarat Hanazumi într-o conferință de presă.

El a afirmat că va trebui să solicite votul de încredere al adunării prefecturale cu privire la decizia sa în cadrul sesiunii ordinare care va începe pe 2 decembrie.

Preocupările locuitorilor din zonă, eforturile continue în materie de siguranță și răspunsul la situații de urgență rămân printre problemele cheie care trebuie abordate, a spus el.

Ryosei Akazawa, ministrul industriei din Japonia, a declarat că aprobarea, odată avizată de adunare, va viza reactoarele nr. 6 și nr. 7, cele mai mari două din centrală.

Unitatea nr. 6 ar putea îmbunătăți cu 2% situația ofertei și cererii în zona Tokyo, care are un consum mare de energie, a spus el. Împreună, cele două reactoare produc 2.710 megawați de energie electrică, adică aproximativ o treime din capacitatea totală de 8.212 MW a centralei Kashiwazaki-Kariwa.

TEPCO a precizat că intenționează să dezafecteze unele dintre celelalte cinci unități ale centralei. În octombrie, compania a finalizat verificările la reactorul nr. 6 – prioritatea sa pentru repornire – după încărcarea combustibilului, afirmând la momentul respectiv că a confirmat că principalele sisteme necesare pentru pornirea reactorului funcționează corespunzător.

Repornirea ar fi o premieră pentru TEPCO de la distrugerea centralei sale nucleare Fukushima Daiichi de către tsunami-ul din martie 2011.

Ar fi, de asemenea, o realizare importantă pentru Japonia, care, după dezastru, a închis toate cele 54 de reactoare nucleare aflate în funcțiune la momentul respectiv, rămânând astfel puternic dependentă de importurile de combustibili fosili, vulnerabilă la șocurile din sectorul de producție și întreruperi ale aprovizionării.