Unde a ales să locuiască Papa Leon al XIV-lea

Papa Leon al XIV-lea a ales să nu locuiască nici la Casa Santa Marta din Cetatea Vaticanului, nici în apartamentele papale spațioase ale Palatului Apostolic, ca predecesorii săi, ci la mansarda acestei clădiri emblematice, după o amplă renovare, transmite vineri agenția spaniolă de presă EFE, care citează cotidianul italian La Repubblica, transmite Agerpres.

Leon XIV va locui la Palatul Apostolic al Vaticanului, variantă pe care Papa Francisc a respins-o pe motiv că se simțea prea izolat în această clădire. Însă el nu va locui în apartamentele papale tradiționale, ci la etajul situat între al treilea balcon – unde apare în fiecare duminică pentru rugăciunea Angelus – și acoperiș, potrivit informațiilor publicate vineri de La Repubblica.

Surse de la Vatican au explicat pentru agenția EFE că Papa Leon al XIV-lea va folosi spațiile papale din Palatul Apostolic, fără a specifica însă unde va locui exact pontiful. Cu toate acestea, sursele consultate au confirmat că Papa s-a mutat deja pentru a lucra în timpul zilei în „birou”, sala de la al cărei balcon se arată în fiecare duminică, pentru rugăciunea Angelus, în fața credincioșilor adunați în Piața Sfântul Petru.

Mansarda în care, potrivit ziarului italian, va locui Papa nu este foarte vizibilă din exterior, cu excepția unor geamuri aflate deasupra cadrelor ferestrelor enorme.

În ultimele luni au fost văzuți muncitori, ajutați de macarale, care efectuau lucrări la etajele superioare ale Palatului Apostolic, aflat într-o stare proastă după cei 12 ani de absență ai Papei Francisc, acest spațiu fiind afectat în special de infiltrații și umezeală. De asemenea, a fost necesară refacerea instalațiilor electrice și sanitare.

Lucrările s-au încheiat și, la nouă luni de la alegerea sa, Robert Francis Prevost, care locuiește în prezent în clădirea adiacentă Vaticanului, unde era cazat în calitate de responsabil al dicasterului episcopilor, se va muta în curând.

Se va putea ști din exterior dacă Papa „e acasă”?

Potrivit La Repubblica, caracterul rezervat al Papei, pragmatismul său american și pasiunea sa pentru sport l-au determinat să aleagă acest loc mai retras în comparație cu spațiile de la „Tercera Logia”.

La mansarda în care pontiful se va muta a fost amenajată o sală de fitness, pentru ca Papa să poată continua să facă sport, așa cum obișnuia înainte de a fi ales, în timp ce dormitorul său va fi situat de cealaltă parte, fără vedere către Piața Sfântul Petru. Astfel, nu se va putea ști din exterior dacă Papa „este acasă” și nici nu se vor putea ghici momente dramatice, precum noaptea de 2 aprilie 2005, când în încăpere s-a aprins lumina care a anunțat moartea Papei Ioan Paul al II-lea.

Etajul la care se va muta Papa Leon este destul de sobru, notează publicația italiană, albul fiind culoarea predominantă, cu mobilier simplu. Spațiul nu dispune de toaletă, aceasta fiind pe hol, iar bucătăria a fost construită special. De asemenea, au fost create spații speciale pentru a-i găzdui pe colaboratorii Papei, precum cei doi secretari privați, peruanul Edgard Iván Rimaycuna și italianul Marco Billeri.

Există și o capelă, însă aceasta este mult mai mică decât cea din „Tercera Logia”, în timp ce un candelabru impunător luminează intrarea de la parter, pentru etajul superior fiind aleasă o lampă LED modernă. Papa va avea, de asemenea, acces și la acoperiș.

Papa Francisc a încetat din viață la 21 aprilie, după ce a condus Biserica Catolică timp de 12 ani. El a fost primul papă după anul 1870 care nu a locuit în Palatul Apostolic, optând în schimb pentru Casa Santa Marta.

Palatul nu a mai fost locuit din februarie 2013, când Papa Benedict al XVI-lea s-a mutat din această clădire, în urma demisiei sale.