Unde a căzut drona doborâtă de un avion de vânătoare F-16 românesc cu o rachetă la peste 100 de km de graniță

O dronă a cărei proveniență nu a fost încă identificată până în acest moment a fost doborâtă, vineri, de un F-16 românesc, în zona Padina-Pogoanele. Și MApN a indicat anterior Padina drept zona în care resturile vehiculului aerian fără pilot au căzut.

Potrivit Instituției Prefectului Buzău, drona a fost doborâtă într-o zonă agricolă.

„A picat într-o zonă agricolă, pe câmp undeva, într-o zonă nelocuită, între Padina și Pogoanele. A fost doborâtă de un avion F-16 de vânătoare NATO. A putut să tragă în ea de la altitudine mai mare, pentru că drona nu zbura prea sus, și a putut să tragă de sus în jos și-a putut s-o doboare. A căzut pe un câmp, o zona nelocuită”, a declarat vineri, pentru Agerpres, prefectul județului Buzău, Leonard Dimian.

Potrivit acestuia, la fața locului s-au deplasat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău.

„Sunt măsuri de ordin militar. Prefectura ia măsuri doar pe linie ISU, mai departe, poate să ia măsuri de protejare a populației dar nu e cazul. În cazul de față avem noroc că nu trebuie să luăm alte măsuri. Acum se deplasează forțele în drum spre zona respectivă pentru a identifica resturile”, a mai precizat prefectul județului Buzău.

La 200 de km de Sulina

Padina se află la circa 50 de kilometri de Buzău și la peste 100 de kilometri, în linie dreaptă, de granița României cu Ucraina.

Față de Sulina, localitatea în apropierea căreia drona a fost detectată inițial de sistemele radar ale MApN, distanța este de aproape 200 de km în linie dreaptă.

Anunțul lui Nicușor Dan

Vineri la nivelul județului Buzău a fost emis un mesaj RO-ALERT privind un posibil zbor al unei drone în zona de câmpie.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, anterior, că o dronă din spațiul aerian național a fost doborâtă de un pilot român de pe un avion F-16.

„Am avut o dronă în spațiul aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a spus șeful statului.

Ce spune armata

O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău, a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale.

Radarele armatei au detectat drona la 9.39, la o distanță de aproximativ 20 km est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.

Patru aeronave militare, două Eurofighter Typhoon și două F-16, au decolat pentru a monitoriza situația.

„La ora 11.02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o. Vom reveni cu informații actualizate imediat ce acestea vor fi disponibile”, a precizat MApN.