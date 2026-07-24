Drona doborâtă de un F-16 românesc. Primele detalii de la MApN

„Dronă doborâtă de un pilot român în spațiul aerian național”, anunță MApN care detaliază traiectul dronei și ce avioane de luptă au fost ridicate în aer pentru operațiunea de vineri.

O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău, anunță vineri Ministerul Apărării Naționale.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.

Mai mult avioane de luptă, ridicate în aer. Un F-16 a tras în dronă

„Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației”, transmite Armata.

Pentru județele Tulcea și Brăila au fost transmise mesaje RO-Alert.

„La ora 11.02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o. Vom reveni cu informații actualizate imediat ce acestea vor fi disponibile”, anunță MApN.

A doua dronă doborâtă de un F-16 românesc în 2026

Drona doborâtă vineri nu este prima dronă doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române.

În luna mai, în Estonia, un F-16 românesc a doborât cu o rachetă aer-aer o dronă ucraineană care a fost bruiată de Rusia și a pătruns în spațiul aerian al țărilor baltice.

