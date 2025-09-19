Unde au fost găsite resturi de rachetă, la peste o săptămâna după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei

Serviciile de urgență la locul unui atac cu drone în Wyryki, estul Poloniei, 10 septembrie 2025. Credit line: Wojtek Jargilo / PAP / Profimedia

Poliţia militară poloneză a aunțat că a găsit fragmentele unei rachete folosite pentru doborârea unei drone, la aproape 10 zile după ce Polonia, sprijinită de avioane NATO, a doborât drone ruseşti în spaţiul său aerian, potrivit Reuters.

Fragmentele au fost găsite în regiunea estică Lublin, iar poliția militară din acea zonă va efectua inspecţii criminalistice ale obiectului, anunță autoritățile, fără să ofere alte detalii.

Pe 10 septembrie, Polonia a declarat că spaţiul său aerian a fost încălcat de cel puțin 19 drone ruseşti în noaptea de marţi spre miercuri. A fost pentru prima oară de la începutul războiului ruso-ucrainean când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian.

Polonia a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone. Una din dronele detectate de armata poloneză a intrat 250 de kilometri în interiorul țării înainte de a se prăbuși pe un câmp lângă Mniszków , în voievodatul Łódzkie. O altă dronă a fost găsită în Czosnówka , la aproximativ 50 km de granița cu Belarusul, procurorii locali confirmând că au găsit „un obiect purtând inscripții chirilice”.

Rusia a reacționat prin ministerul rus al Apărării. El a spus că „nu a existat nicio intenție de a ataca ținte pe teritoriul polonez” și nu a confirmat dacă dronele rusești au pătruns într-adevăr în spațiul aerian polonez.

La două zile după incidentul cu drone din Polonia, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, au anunțat lansarea operațiunii „Eastern Sentry” (Santinela Estică), ce presupune dislocarea în flancul estic de trupe suplimentare din Franța, Germania, Marea Britanie și Danemarca, care să asigure un răspuns rapid la eventuale noi încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei.

Sâmbătă, și România a ridicat aeronave de luptă pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Potrivit Ministerului Apărării de la București, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României.