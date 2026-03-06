„Unde este armata lui Trump?”. Un oficial iranian provoacă SUA la un război terestru

Declarațiile au fost făcute de un personaj-cheie din legislativul iranian, care avertizează că Teheranul ascunde „arme și tactici noi” pentru un conflict final, potrivit site-ului iranian din exil Iran International.

„Sper ca acest război să se transforme într-un război terestru, astfel încât să asistăm la înmormântarea soldaților americani în regiunea Golfului Persic”, a declarat, vineri, parlamentarul Mohammad Saleh Jokar pentru presa din Teheran.

Mohammad Saleh Jokar este general în cadrul Gărzilor Revoluționare și conduce Comisia pentru Afaceri Interne din Parlamentul iranian, fiind inclus pe lista neagră a Uniunii Europene și a altor puteri occidentale încă din 2011 pentru rolul său în reprimarea drepturilor omului, conform datelor oficiale ale Consiliului European.

Oficialul iranian a pus sub semnul întrebării puterea militară a Statelor Unite: „America, despre care Trump se lăuda și spunea că avem cea mai puternică armată din lume – unde este acum?”.

Iranul nu a apelat încă la toate „noile tehnologii” în lupta împotriva SUA și Israelului, a mai subliniat parlamentarul, adăugând: „Vom determina rezultatul final pe câmpul de luptă, diplomația nu mai este suficientă”.

Luni, președintele SUA s-a declarat pregătit să trimită trupe americane la sol în Iran „dacă va fi necesar”, adăugând că această perspectivă nu îl sperie.

„Nu am emoții în ceea ce privește trupele terestre – spre deosebire de toți acei președinți care spun «Nu vor fi trupe terestre». Eu nu spun asta”, a declarat Trump într-un interviu acordat New York Post. „Eu spun «Probabil că nu avem nevoie» sau «Dacă ar fi necesar»”, a adăugat apoi liderul SUA.