Unde îi expulzează SUA pe imigranții africani

Opt imigranți africani originari din Senegal, Sierra Leone și Etiopia au ajuns luni în Camerun, după ce au fost expulzați din Statele Unite, au declarat miercuri pentru agenția France Presse mai multe surse la curent cu situația.

Camerunul este a șasea țară africană care acceptă să primească cetățeni din terțe țări expulzați de autoritățile din subordinea președintelui american Donald Trump, după Ghana, Eswatini (fostul Swaziland – n.r.), Rwanda, Guineea Ecuatorială și Sudanul de Sud, scrie Agerpres. Autoritățile de la Yaounde, spre deosebire de cele din celelalte state africane, nu au anunțat însă public nici un acord cu SUA în acest sens. Ziarul New York Times a scris sâmbăta trecută că ar fi vorba de o înțelegere bilaterală secretă.

Cei opt africani au fost reținuți la sosirea în Yaounde, potrivit avocatei Alma David, specializată în drepturile străinilor din SUA, și avocatului camerunez Joseph Fru Awah, care cunoaște dosarul. Ar fi vorba despre cinci bărbați și trei femei.

Informația a fost confirmată pentru AFP de o sursă internă din cadrul ONU, din Camerun, sub rezerva anonimatului. Ministerul camerunez de externe a comunicat, la solicitarea agenției, că nu are informații privind sosirea persoanelor respective.

New York Times a afirmat însă că alți nouă africani expulzați au ajuns la Yaounde în 14 ianuarie, cu o cursă aeriană de la Alexandria, din statul Louisiana.