Unde în țară va fi mai cald și va ploua mai puțin, în luna iunie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță, pentru luna iunie, valori termice ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării. Tot în regiunile vestice, precum și cele nord-vestice, cantitățile de precipitații vor fi deficitare în aceeași perioadă.

Meteorologii au emis vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 25 mai și 22 iunie.

Astfel, potrivit ANM, în intervalul 25 mai – 1 iunie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în zonele montane.

În săptămâna 1 – 8 iunie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

În săptămâna 8 – 15 iunie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi local deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Iar în perioada 15 – 22 iunie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Cum sunt realizate prognozele

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.