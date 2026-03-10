Unde pot fi predate pentru reciclare deșeurile electrice și bateriile consumate

Românii devin din ce în mai preocupați de modul corect de debarasare de deșeurile electrice și de bateriile uzate, însă informația despre soluțiile existente nu ajunge suficient de clar la publicul larg. Un studiu din 2023, dezvoltat în cadrul proiectului european ECOSWEEE, arǎta că peste jumătate dintre români (52%) consideră importantă reciclarea aparatelor mici și a bateriilor, pentru ei și pentru familia lor, dar doar 16% știu clar unde sǎ se debaraseze de baterii, iar doar 10% pot spune concret opțiunile pentru echipamente electrice uzate.

“Tot mai mulți români au devenit conștienți de importanța colectării separate a deșeurilor, implicit a deșeurilor electrice şi electronice (DEEE). În acest sens, ECOTIC oferă o gamǎ de opțiuni concrete de predare a acestora: la magazinele de electronice, în rețelele de retail care preiau DEEE în sistemul 1:1 în momentul achiziției unui nou echipament, la punctele de colectare municipale sau la cele din rețeaua ECOTIC, precum şi prin intermediul operatorilor noștri autorizați, prin completarea formularului de comanda de pe site-ul www.ecotic.ro. Sperǎm cǎ în acest an, odată cu deschiderea a cât mai multor CAV-uri (centre de aport voluntar) la nivel național, cetățenii sǎ aibă la dispoziție facilitǎți moderne de predare a tuturor tipurilor de deșeuri la fel ca în majoritatea țǎrilor europene”, declarǎ Valentin Negoițǎ, Președinte ECOTIC.

Obstacole identificate

41% dintre români păstrează în locuințe echipamentele mici nefolosite

60% nu cunosc că pot preda deşeurile electrice mici la magazinele IT&C iar aproape jumătate nu știu de sistemul de colectare oferit de retailerii mari de profil

iar 64% declară că ar fi ușor să acceseze o soluție de predare în magazine

Aceste date arată clar că românii sunt deschiși să contribuie la reciclarea deşeurilor electrice şi de baterii, dar au nevoie de soluții la îndemanǎ şi informǎri clare în acest sens.

Soluții concrete la îndemâna românilor:

1. Predare la retail – sistemul 1 la 1 sau campanii buy-back

Oricine cumpără echipamente noi de la un magazin de electronice poate preda gratuit echipamentul vechi echivalent. Aceasta este o soluție simplǎ, având loc la momentul achiziției unui echipament nou.

Anumiți retaileri, pe perioade de timp determinate, dezvoltǎ campanii de tip buy-back, în cadrul cǎrora oferǎ vouchere sau reduceri în schimbul echipamentelor vechi predate.

2. Puncte de colectare

În unele oraşe sunt puncte/centre de colectare unde populația poate aduce deşeuri electrice: Timişoara, Cluj-Napoca, Sǎlaj, Drobeta-Turnu Severin, Reghin, Buzǎu, Iaşi, Botoşani, Galați, Bucureşti. În prezent, în sistemul ECOTIC funcționează peste 12.000 de puncte de colectare dedicate deșeurilor electrice și bateriilor. Aici este disponibilǎ harta dedicatǎ. În paralel, autoritǎțile locale prin finanțări PNRR/AFM, dezvoltǎ centre cu aport voluntar (CAV), care vor extinde accesul populației la servicii de colectare.

Primul centru dedicat gospodǎriilor a fost lansat de cǎtre ECOTIC, acum 10 ani, la Iaşi – Centrul Municipal de Colectare Iaşi, www.cmciasi.ro. De la deschiderea sa, centrul a contribuit la creșterea gradului de colectare și la conștientizarea importanței reciclării în rândul comunității locale.

3. Ridicare gratuită de la domiciliu pentru echipamente voluminoase

Serviciile de ridicare gratuită de la domiciliu a deşeurilor electrice voluminoase sunt disponibile în mai multe localități prin operatori de salubritate sau colectori privați. Detalii legate de zonele în care ECOTIC oferǎ acest serviciu sunt disponibile aici.

Studiul ECOSWEEE arată că românii vor să contribuie la reciclare, dar le lipsește informația. În plus, echipamentele electrice și bateriile conțin materii prime valoroase și substanțe periculoase: dacă nu sunt tratate corespunzător, pot polua mediul înconjurǎtor. Promovarea soluțiilor de predare este esențială pentru a transforma intenția în acțiune reală. Într-un context în care consumul de echipamente electrice crește constant, accesarea soluțiilor deja existente și dezvoltarea continuă a infrastructurii devin esențiale pentru atingerea țintelor naționale de colectare.

„Avem nevoie de o infrastructură extinsă la nivel național, cu cât mai multe CAV-uri (Centre de Aport Voluntar) amplasate în zone ușor accesibile, dar și de recipiente dedicate pentru DEEE de mici dimensiuni, becuri și baterii, disponibile în cât mai multe spații publice – magazine, instituții sau clădiri de birouri. Cu cât soluțiile de debarasare sunt mai la îndemână, cu atât scade riscul ca aceste deșeuri să ajungă la groapa de gunoi, să fie abandonate în natură sau preluate de colectarea informală, unde sunt adesea vandalizate, cu efecte negative asupra mediului și sănătății umane.” declarǎ Dragoş Cǎlugǎru, Director General ECOTIC.

Articol susținut de ECOTIC