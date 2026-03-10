FOTO Unul dintre cele mai aride locuri din lume a înflorit spectaculos

Un bărbat se plimbă pe un câmp cu florin din „Valea Morții”, în data de 8 martie 2026, FOTO: John Locher / AP / Profimedia Images

„Valea Morții”, cunoscută pe larg drept cea mai aridă întindere de pământ din America de Nord, traversează în prezent o rară „superînflorire” de flori sălbatice, care îi transformă peisajul arid într-un covor vibrant de culoare aurie. Acest fenomen, care apare o dată la aproximativ un deceniu, face ca deșertul de regulă maroniu să izbucnească brusc în culori, relatează The Independent.

Deși unele regiuni din sudul statului California și din Nevada asistă adesea la înfloriri în fiecare an, iar anumite „superînfloriri” sunt atât de vaste încât pot fi observate chiar și în imagini făcute din satelit, este extrem de neobișnuit ca „Parcul Național Valea Morții” – cel mai fierbinte loc de pe Pământ – să ofere o asemenea explozie de culori.

Matthew Lamar, unul dintre angajații parcului, a descris schimbarea spectaculoasă: „Acest peisaj pe care uneori oamenii îl consideră pustiu sau lipsit de viață prinde acum viață prin această paletă cu adevărat frumoasă de culori”.

Spectacolul din acest an este cel mai impresionant pe care parcul l-a văzut din 2016 încoace, fiind rezultatul direct al precipitațiilor constante și al temperaturilor blânde din ultimele șase luni.

Perioadă cu precipitații excepționale în „Valea Morții”

Serviciul Parcurilor Naționale din SUA a raportat că Valea Morții a primit, din octombrie până în prezent, aproape echivalentul unui an întreg de ploi. Aceste condiții au permis semințelor adormite de multă vreme, îngropate adânc în sol, să germineze în sfârșit și să înflorească.

Ecologiștii spun că fenomenul „superînfloririi” contrazice o concepție greșită despre deșerturi: aceea că acolo nu există viață. Loralee Larios, un ecolog specializat în plante de la Universitatea California din Riverside, subliniază că, inclusiv în anii fără înfloriri spectaculoase, în Valea Morții are loc o mare varietate de procese biologice.

„Plantele și animalele au dezvoltat strategii cu adevărat uimitoare pentru a reuși să supraviețuiască, mai ales într-un sistem precum Valea Morții, caracterizat în mod fundamental de extreme”, afirmă Larios.

Până când vor rămâne plantele înflorite în deșertul din SUA

Tiffany Pereira, ecolog și cercetător asociat la Institutul de Cercetare a Deșerturilor, amintește la rândul său că plantele din astfel de medii s-au adaptat să reziste chiar și zeci de ani fără apă, așteptând condițiile perfecte pentru ca semințele lor să germineze și să revină la viață.

Specialiștii se așteaptă ca florile din zonele mai joase ale parcului Văii Morții să rămână înflorite până la mijlocul sau sfârșitul lunii martie, în funcție de vreme. La altitudini mai mari, culorile vor apărea în perioada aprilie-iunie, potrivit Serviciului Parcurilor Naționale.

Ecologiștii și rangerii parcului îi avertizează pe vizitatori să rămână pe traseele marcate, să evite călcarea florilor și amintesc că ruperea acestora este strict interzisă.