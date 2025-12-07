Unde pot fi semnalate neregulile la alegerile locale din 7 decembrie 2025

Românii care votează duminică, 7 decembrie, la alegerile pentru Primăria București, precum și pentru alte 11 localități din țară, pot sesiza eventualele nereguli pe care le observă în secția de votare pe o platformă pusă la dispoziție de organizația Expert Forum.

„Expert Forum, organizație membră a Coaliției Vot Corect, organizează un centru de informare și asistență electorală pentru alegerile prezidențiale din 7 decembrie 2025. Prin intermediul acestuia, experți electorali și juriști vor răspunde celor mai frecvente întrebări legate de zilele votării și vor oferi asistență pentru sesizarea neregulilor”, a transmis Expert Forum, într-un comunicat de presă.

Cei interesați pot suna la 0800 460 002 – gratuit în România. Call Center-ul este activ astăzi, pe 7 decembrie, în intervalul 7:00 – 21:00.

Alegătorii care au nevoie de informații legate de procesul electoral pot accesa platforma www.votcorect.ro. Tot acolo, se pot face și rapoarte privind nereguli legate de alegeri.

„Aceasta oferă răspunsuri la întrebările cele mai frecvente legate de votare: unde și cum votez, cu ce documente, cum fac sesizări și altele. Platforma conține și un formular prin care orice cetățean poate sesiza nereguli din zilele votării. Alegătorii vor primi asistență pentru a formula sesizări, dacă este cazul sau vor fi îndrumați pentru a-și putea exercita dreptul de vot”, a mai transmis Expert Forum.