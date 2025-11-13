Unde s-au blocat negocierile pe pensiile magistraților. Judecătorii și procurorii cer pensii mai mari, coaliția nu acceptă: „E inechitabil”

Discuțiile de miercuri între președintele Nicușor Dan, reprezentanții magistraților și liderii coaliției au durat aproximativ trei ore, însă s-au terminat fără niciun rezultat. Deși politicenii ar fi de acord cu majorarea perioadei de tranziție, nu acceptă cererea magistraților de a crește valoarea pensiei față de cea din proiectul Guvernului Bolojan, respins de CCR. „Propunerile magistraților sunt inechitabile”, spune liderul deputaților UDMR, Csoma Botond.

În cele trei ore de discuții, cel mai mult s-a vorbit despre cuantumul pensiei, au declarat pentru HotNews surse participante la discuții. În timp ce liderii politici propun ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, magistrații vor ca pensia să fie 65% din venitul brut. În proiectul Guvernului Bolojan care a fost respins de Curtea Constituțională e prevăzut ca pensia să fie 70% din venitul net.

Cât despre perioada de tranziție, magistrații au cerut 18 ani, dar au fost refuzați. În negocierile de miercuri seară, liderii coaliției ar fi fost de acord să cedeze și să modifice legea astfel încât perioada de tranziție să fie de până la 17 ani fără să crească valoarea pensiei, potrivit informațiilor HotNews. Această perioadă de tranziție înseamnă practic numărul de ani care trebuie să treacă până când toți magistrații din sistem să iasă la pensie la 65 de ani.

Liderul deputaților UDMR: „Considerăm că nu este echitabil”

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a vorbit, joi, la RFI, despre aceste negocieri, spunând că consideră exagerate propunerile magistraților.

„Din câte am înțeles, magistrații ceruseră ca pensia lor să fie de 65% din venitul brut. Ceea ce înseamnă că ar fi, după anumite calcule, 97%-98% din ultimul venit net, ceea ce considerăm că nu este echitabil. Considerăm că pensia ar trebui să fie undeva la 70%-75% din venitul net (…).

Mi se pare un pic exagerată această doleanță a magistraților ca pensia să fie 65% din venitul brut. Cred că trebuie să luăm în considerare solidaritatea socială, situația dificilă a României și situația altor categorii socio-profesionale”, a declarat deputatul UDMR.

O nouă asumare a răspunderii Guvernului pe pensiile magistraților?

Csoma Botond consideră că Guvernul Bolojan nu are altă soluție decât să eleboreze un nou proiect pentru pensiile magistraților și să-și asume din nou răspunderea în Parlament:

„Eu cred că această coaliție de guvernare nu are altă soluție decât să elaboreze un nou proiect și sigur, să trimită acel proiect CSM-ului. Să vedem CSM-ul în cât timp va aviza acel proiect – vor avea nevoie de 30 de zile sau vor proceda mai rapid și după aceea să-și asume răspunderea în Parlament pentru acel proiect, dar să aștepte, sigur, să nu existe probleme de natură procedurală, cum au existat la prima asumare”.

Întrebat dacă își asumă coaliția riscul de a pierde peste 200 de milioane de euro, dacă nu face reforma pensiilor magistraților până la finalul lunii, liderul deputaților UDMR a răspuns: „Ar fi o variantă foarte proastă să pierdem aceste sume. Guvernul este hotărât să facă această reformă. Sigur, nu depinde în totalitate de Guvern, mai există și Curtea Constituțională, care de multe ori este a treia Cameră a Parlamentului”.

La discuțiile de miercuri seară de la Cotroceni, premierul Ilie Bolojan i-a întrebat pe reprezentanții Consiliului Suprem al Magistraturii dacă își vor da totuși avizul în timp util pentru un proiect de lege, a relatat pentru HotNews unul dintre liderii politici prezenți la negocieri. Cei de la CSM au spus că nu îi pot da un răspuns pe loc, fără să vadă un nou proiect și să îl analizeze.

Totul, în contextul în care România trebuie să închidă această reformă până pe 28 noiembrie, termenul impus de Comisia Europeană. Dacă reforma nu e adoptată până atunci, pierdem 231 de milioane de euro din PNRR.

Adoptarea acestei noi încercări de reformă depinde însă de avizul CSM, pentru că CCR a declarat neconstituțională prima lege din cauza faptului că Guvernul nu a așteptat 30 de zile pentru aviz. Acum, ca reforma să fie adoptată până pe 28 noiembrie, CSM ar trebui să dea Guvernului avizul înainte ca cele 30 de zile să expire.

Ce au spus magistrații

După discuțiile de ieri, HotNews a vorbit cu câțiva dintre magistrații care au participat la discuții. Unii, au spus că discuția a fost una constructivă și că cred că este posibil să se ajungă la un consens.

„Ca urmare a întâlnirii de la Cotroceni pot confirma faptul că au avut loc discuții constructive, aplicate, tehnice. În acest context a fost consolidat dialogul între puterile statului. Ministerul justiției salută pe această cale deschiderea spre dialog a tuturor participanților și totodată implicarea în acest dialog a celui mai înalt nivel instituțional”, a transmis reprezentanta ministerului Justiției care a participat la discuții, secretara de stat Roxana Momeu.

Alții, nemulțumiți de faptul că liderii politici nu au vrut să cedeze și să crească cuantumul pensiei, au spus pentru HotNews că „vor să fim mai prost plătiți decât polițiștii”. Ei spun că „nu s-a ajuns nici măcar aproape de o înțelegere”.