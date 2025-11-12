Partidele și președintele se consultă cu magistrații. Judecătorii și procurorii plusează, dar ce propune coaliția? / „Dacă cineva crede că poate să pună presiune pe clasa politică permanent, se înșală”

De la ora 16:00, președintele Nicușor Dan, liderii PSD, PNL, USR și UDMR se întâlnesc cu șefii magistraților pentru a discuta despre legea care le va crește vârsta de pensionare. Procurorii și judecătorii cer ca perioada de tranziție să crească de la 10 la 20 de ani și să fie majorat și cuantumul pensiei. Mai nou, premierul Bolojan e dispus să negocieze perioada de tranziție, iar PSD își dorește să se ajungă la o soluție.

Astăzi, la Palatul Cotroceni, liderii coaliției, președintele și reprezentanți ai ICCJ, CSM și ministerului Justiției se întâlnesc ca să găsească o soluție pentru a rezolva blocajul privind reforma pensiilor magistraților.

Într-o intervenție la Digi 24, Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM a declarat că magistrații își doresc ca perioada de tranziție să crească de la 10 ani, așa cum era prevăzut în proiectul care a fost declarat neconstituțional de CCR, la 20 de ani.

„Ceea ce prim-ministrul nu înțelege este că acest proiect al lui duce magistrații sub procentele care se aplică altor categorii. Noi am dori între 15 și 20 de ani perioada de tranziție, astfel încât să se poată realiza și o reformă reală în justiție, să se redistribuie resursele umane”, a explicat Claudiu Sandu.

Judecătorii și judecătorii vor și o pensie mai mare. Vicepreședintele CSM a spus că nu sunt de acord cu varianta unei pensii echivalente cu 70% din salariul net și că 65% din salariul brut ar fi un procent rezonabil.

„Acest 70% din net se impozitează cu 10% – impozit pe venit, 10% – CASS și ajunge undeva la 50%, care este pe contributivitate. Dacă Guvernul dorește să plătească magistraților pensii pe contributivitate, nu este nicio problemă, cu condiția să plătească la toți magistrații pensii pe contributivitate și la toate celelalte categorii speciale. Eu cred că un 65% din brut ar fi un procent rezonabil. Nu sunt economist. Acum este 55% din brut, eu am zis că 65% din brut, așa cum au militarii și alte categorii sociale, ajungem la un procent rezonabil”, a declarat Sandu.

Ce vrea coaliția

Kelemen Hunor, liderul UDMR, care face parte din coaliție, a participat ieri la discuția de la Cotroceni și care va participa și astăzi, a declarat că e nevoie de un compromis pe ambele părți, atât din partea coaliției, cât și din partea magistraților. El a dat de înțeles și că propunerea magistraților nu poate fi acceptată.

„Compromisul înseamnă fiecare cedează ceva. Deci dacă cineva crede că permanent, în anii care urmează, poate să pună presiune pe clasa politică, eu cred că se înșeală. Da, au fost momente când clasa politică permanent a cedat. Guvernul are obligația, dincolo de a respecta separarea puterilor în stat, de a guverna just și această problemă de a echilibra lucrurile care erau și sunt distorsionate, este obligația Parlamentului și Guvernului prin legislație, dialog cu CSM, cu un alta curte și așa mai departe, dar nu se poate accepta ce nu e acceptabil”, a declarat liderul UDMR înainte de întâlnirea de la Cotroceni.

Kelemen Hunor a spus și că nu e acceptabil să ai pensia mai mare decât salariu net și că „orice se poate propune, hârtia rezistă la orice propunere”.

Întrebat despre ce se va întâmpla dacă nici după dialogul de azi nu se va ajunge la un consens cu magistrații, șeful UDMR a spus că, în acest caz, decizia va fi luată în coaliție: „Nu avem altă cale (n.red. decât să vină cu un proiect indiferent de poziția magistraților). Nu avem altă cale, fiindcă există nedreptate, plus există o așteptare. Deci asta trebuie să înțeleagă toată lumea”.

Deși până acum premierul Bolojan a fost destul de inflexibil în ceea ce privește modificarea prevederilor din legea care creste vârsta de pensionare a magistraților, el este acum dispus să negocieze perioada de tranziție.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu premierul am înțeles că există flexibilitate pe perioada de tranziție, pentru a depăși cei 10 ani. Legat de cuantum, am înțeles că nu”, a spus Mircea Abrudean (PNL), unul dintre apropiații premierului.

Potrivit informațiilor HotNews, premierul ia în calcul și majorarea perioadei de tranziție de la 10 ani, așa cum prevedea legea respinsă de CCR, la 14 sau 15 ani. Totuși, Bolojan n-ar dori creșterea pensiei la mai mult de 70% din ultimul salariu net.

În vară, Nicușor Dan a mers la Guvern pentru a discuta cu liderii coaliției. Subiectul era tot reforma pensiilor magistraților. Atunci, președintele le-a propus varianta de 15 ani pentru perioada de tranziție, dar premierul nu a fost de acord.

PSD, în schimb, va aștepta astăzi să vadă care sunt propunerile Guvernului, însă din informațiile HotNews, nici Sorin Grindeanu nu este de acord cu revendicările CSM, nici cu perioada de tranziție de 20 de ani, nici cu cuantumul pensiei propus de ei.

Ce părere are președintele

Nicușor Dan a fost întrebat astăzi, într-o conferință de presă dacă în urma întâlnirii pe care a avut-o cu liderii coaliției, există flexibilitate din partea coaliției cu privire la revederile reformei. El a spus că e clar că toate părțile sunt de acord că reforma trebuie finalizată:

„Nu vreau sa va spun pentru că este un proces de negociere între mai mulți actori. Eu sunt un mediator, deci nu pot să vă spun exact ce s-a discutat înăuntru. Însă ce cred că pot să vă spun este că există din toate părțile înțelegerea faptului că această chestiune trebuie închisă”.

Banii din PNRR, 231 milioane de euro, depind de CSM

România trebuie să închidă această reformă până pe 28 noiembrie, termenul impus de Comisia Europeană. Dacă reforma nu e adoptată până atunci, pierdem 231 de milioane de euro din PNRR.

Adoptarea acestei noi încercări de reformă depinde însă de avizul CSM, pentru că CCR a declarat neconstituțională prima lege din cauza faptului că Guvernul nu a așteptat 30 de zile pentru aviz.

Acum, ca reforma să fie adoptată până pe 28 noiembrie, CSM ar trebui să dea Guvernului avizul înainte ca cele 30 de zile să expire.