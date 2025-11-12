Unde se află, de fapt, Putin? Cum ascunde Kremlinul locația președintelui rus folosind birouri identice – VIDEO

Președintele rus Vladimir Putin prezidează o reuniune cu membrii guvernului, prin videoconferință, la reședința de stat Novo-Ogaryovo, lângă Moscova, Rusia, pe 25 iunie 2025. FOTO: Gavriil Grigorov / AP / Profimedia

O investigație de presă dezvăluie cum Kremlinul a indus în eroare în repetate rânduri opinia publică cu privire la locul în care se află președintele rus Vladimir Putin, care utilizează trei birouri aproape identice situate în diferite părți ale țării.

Ancheta jurnalistică a fost realizată de Systema, echipa de investigații a serviciului în limba rusă a postului Radio Europa Liberă (Radio Free Europe/Radio Liberty – RFE/RL).

Aceasta a identificat numeroase discrepanțe în înregistrările video și informațiile oficiale privind deplasările liderului de la Kremlin, arătând că multe dintre întâlnirile despre care s-a afirmat că au avut loc lângă Moscova au fost de fapt filmate la Soci sau Valdai.

Iar Putin pare să prefere tot mai mult reședința izolată din Valdai, pe fondul războiului în desfășurare din Ucraina și al atacurilor tot mai frecvente cu drone asupra țintelor rusești, notează sursa citată.

Materialul realizat de Systema pornește de la un reportaj difuzat în urmă cu cinci ani. Un jurnalist al televiziunii de stat ruse își anunță telespectatorii cu privire la interviul său cu președintele Vladimir Putin. O inscripție într-un colț al ecranului indică „Novo-Ogariovo” – principala reședință prezidențială, situată într-o suburbie a Moscovei – iar imaginile îl arată pe Putin îndreptându-se spre ușa biroului său și întinzând mâna spre clanță. Și tocmai aici e indiciul: amplasarea mânerului ușii și câteva alte detalii dezvăluie că filmarea nu a fost realizată în niciun caz la Novo-Ogariovo, constată investigația realizată de RFE/RL.

De fapt, filmarea a fost făcută la peste 1.500 de kilometri spre sud, într-un birou aproape identic, de la Bociarov Rucei, o reședință de stat din Soci, pe coasta Mării Negre.

Sute de înregistrări video analizate

Systema a descoperit că există nu una, ci două copii ale biroului lui Putin din Novo-Ogariovo: una la Soci și cealaltă la Valdai (aproximativ la jumătatea distanței dintre Moscova și Sankt Petersburg) și că Kremlinul a mințit în privința locului unde se afla președintele de sute de ori în ultimii ani.

De altfel, în majoritatea cazurilor documentate de Systema, întâlnirile care aparent au avut loc la Novo-Ogariovo au fost de fapt filmate la Soci sau la Valdai, o localitate situată pe malul unui lac, într-un peisaj împădurit, preferată de Putin de când a lansat invazia pe scară largă asupra Ucrainei și care a dus la atacuri intensificate cu drone ucrainene asupra țintelor militare și industriale din Rusia.

Ancheta dezvăluie un Kremlin extrem de secretos, care a indus în eroare opinia publică cu privire la locul în care se afla Putin, în mod constant, timp de cel puțin câțiva ani. De asemenea, aceasta ridică semne de întrebare cu privire la momentul real al întâlnirilor și discuțiilor pe care administrația lui Putin le face publice.

Systema a ajuns la aceste concluzii cu privire la cele trei birouri aproape identice după ce a analizat atent aproximativ 700 de videoclipuri publicate de administrația Putin sau difuzate la televiziunea de stat și după ce a examinat imaginile postate pe site-ul Kremlinului.