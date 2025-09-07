Unde și când va fi înmormântat Giorgio Armani. Ceremonia va fi privată

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Giorgio Armani în Milano. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Creatorul de modă italian Giorgio Armani, care a murit, joi, la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântat luni după-amiază în cadrul unei ceremonii private, în prezența familiei, într-un sat din nordul Italiei, au anunțat autoritățile locale, potrivit AFP.

„Înmormântarea privată a lui Giorgio Armani va avea loc în mica biserică din San Martino, situată în satul medieval Rivalta”, la aproximativ o sută de kilometri sud de Milano, a anunțat duminică Asociația Castelelor din Ducatul Parma, Piacenza și Pontremoli.

Giorgio Armani se ducea regulat în această mică comună, unde se află mormântul mamei sale.

Zona va fi închisă „din motive de securitate și pentru a garanta confidențialitatea funeraliilor, prevăzute pentru ora locală 15:30 (13:30 GMT)”, a adăugat asociația într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Grupul a declarat pentru AFP că magazinele sale vor fi închise luni, de la ora 15:00 până la sfârșitul zilei, în semn de doliu.

Primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a anunțat, de asemenea, o zi de doliu în capitala economică italiană pentru ziua de luni.

Duminică, mii de oameni au continuat să vină să îi aducă un ultim omagiu creatorului de modă Teatro Armani de pe Via Bergognone din Milano, unde este sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Giorgio Armani.

Printre aceștia s-au numărat și personalități precum fostul prim-ministru Matteo Renzi, compozitorul Ludovico Einaudi, președintele Napoli FC Aurelio De Laurentiis sau jucătorii de tenis Fabio Fognini și Flavia Pennetta.

Coroane impunătoare de trandafiri au fost depuse la intrarea în sala unde se află sicriul, înconjurat de lanterne așezate pe podea.

De la vedete de la Hollywood la responsabili politici, numeroase personalități i-au adus un omagiu creatorului de modă, un simbol al modei, care a construit un imperiu în industria luxului.