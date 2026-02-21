Unde va mai ninge puternic în orele următoare. Anunț de ultimă oră de la ANM / Cum se circulă acum pe șoselele din România. Care este situația în Gara de Nord

În următoarele ore va continua să ningă în București și în cele 16 județe aflate sub cod galben, dar ninsorile vor fi tot mai slabe, a anunțat sâmbătă seară directoarea departamentului de prognoză din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu.

Pe tot parcursul zilei, a nins în București și în cele 16 județe care se află sub cod galben până duminică la ora 10.00: Constanţa, Tulcea, Brăila, Galaţi, Ialomiţa, Călăraşi, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Olt, Teleorman, Giurgiu, Covasna (parţial) și Ilfov.

„În aceste zone, va continua să ningă în orele următoare, dar ninsoarea va fi tot mai slabă”, a declarat Florinelea Georgescu, la Digi24.

Potrivit acesteia, în orele următoare ninsoarea ar putea fi mai consistentă în jumătatea sudică a județului Ilfov și în județele Giurgiu și Călărași. De asemenea, „cele mai semnificative” intensificări ale vântului vor fi în Călărași și Ialomița.

Mașini blocate în zăpadă

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a anunțat, sâmbătă seară, reducere semnificativă a intervențiilor față de orele anterioare. La ora 18.00, sunt intervenții în desfășurare în trei localități din județele Călărași și Ialomița, precum și în București.

Trei autovehicule cu aproximativ șapte persoane sunt blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil.

Situația din teren la ora 18:00. Sursa foto: DSU

Autoritățile precizează că nu sunt semnalate urgențe medicale sau alte situații la care echipajele de intervenție să nu poată ajunge.

Echipele de pompieri, paramedici, ambulanțieri, polițiști și jandarmi monitorizează în continuare punctele critice, iar intervențiile vor continua pe parcursul nopții pentru prevenirea izolării comunităților sau blocării accesului pentru ambulanțe, a mai precizat DSU.

În ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, sunt înregistrate avarii în șapte localități din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Teleorman. În total, aproximativ 2.141 de consumatori sunt afectați la această oră.

20 de tronsoane de drum județean rămân închise

La ora 18.00, circulația este închisă pe două tronsoane de drum național, anume un sector între județele Ialomița și Buzău și un sector între județele Ilfov și Călărași.

De asemenea, 20 de tronsoane de drum județean sunt închise în județele Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Traficul este restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe două tronsoane de drum național din județul Călărași.

Autoritățile subliniază că, la această oră, nu sunt autostrăzi cu circulația oprită din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Pe autostrăzile A0, A1, A2 și A3 se circulă în condiții de iarnă, cu carosabil parțial acoperit de zăpadă și vizibilitate redusă din cauza vântului. Pe A7 Ploiești–Adjud, carosabilul este uscat, fără restricții, potrivit ultimei actualizări transmise de grupul InfoTrafic al Poliției Române.

Întârzieri în Gara de Nord

Majoritatea trenurilor care sosesc în Gara de Nord înregistrează în continuare întârzieri, potrivit panourilor de informare din stație. Întârzierile sunt cuprinse între zeci de minute și peste o oră, afectând garnituri care vin din direcțiile Urziceni, Constanța, Galați, Brașov sau Pitești.

Există întârzieri și la unele trenuri programate să plece din Capitală, inclusiv spre Teiuș, Constanța, Suceava și Galați.

Nu sunt anunțate blocaje în traficul feroviar, însă circulația se desfășoară cu întârzieri din cauza condițiilor meteo.

Noul episod de ninsori și viscol se va încheia duminică dimineață, iar meteorologii spun că nu se așteptă la noi avertizări severe. De săptămâna viitoare, vremea se încălzește, iar în vestul țării temperaturile vor urca până la 15 grade.