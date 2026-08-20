SUA au trimis un nou portavion în Orientul Mijlociu, care să înlocuiască USS Abraham Lincoln

Armata americană a anunţat joi sosirea unui nou portavion în Orientul Mijlociu, care înlocuieşte portavionul USS Abraham Lincoln a cărui desfăşurare îndelungată pe mare a strârnit îngrijorări legate de condiţiile de viaţă ale echipajului, transmite AFP.

USS George Washington „operează în Orientul Mijlociu în cadrul desfășurării planificate, după ce a ajuns ieri în zona de operațiuni a Centcom”, a precizat Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) pe X.

Condițiile de viață ale marinarilor de la bordul portavionului Abraham Lincoln, aflat pe mare de mai bine de opt luni, au declanșat critici vehemente în SUA.

De mai multe zile, congresmeni şi familiile marinarilor au adresat întrebări oficialilor din armata americană pe tema condiţiilor dificile la care este expus echipajul, în special penuria de alimente. Unele familii au evocat probleme grave de sănătate mintală şi chiar tentative de suicid la bordul navei.

Preşedintele Donald Trump a respins însă aceste îngrijorări săptămâna trecută, confirmând totodată că portavionul USS Abraham Lincoln va fi înlocuit în Orientul Mijlociu de portavionul USS George Washington, în timp ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, a spus că situaţia a fost „caricaturizată”.

Portavionul USS Abraham Lincoln a plecat din portul San Diego, California, pe 21 noiembrie 2025 pentru o misiune în Marea Chinei de Sud şi a fost redirecţionat către Orientul Mijlociu înainte ca SUA şi Israelul să lanseze, pe 28 februarie acest an, războiul împotriva Iranului.

Odată cu desfăşurarea navei USS George Washington în Orientul Mijlociu, nu va mai rămâne, cel puţin temporar, niciun portavion american în Oceanul Pacific, un avantaj pentru China, ţară cu care Statele Unite sunt în competiţie.