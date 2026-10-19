UNDERCLOUD 19 în 19 spectacole timp de 10 zile (2-11 noiembrie). De la Haneke la Milo Rau, de la Antigona la Cehov

Festivalul de Teatru Independent UNDERCLOUD, primul festival de teatru independent din România, ajunge la ediția a 19-a. Organizat anual la București din 2008, festivalul adună la un loc și premiază cele mai bune spectacole ale stagiunii curente. UNDERCLOUD se definește prin curaj artistic și calitate, nu prin formule facile și cantitate.

Pe 2 noiembrie cea de-a 19-a ediție a Festivalului UNDERCLOUD se deschide cu spectacolul „Funny Games”, în regia lui Botond Nagy, cu Ofelia Popii în rolul feminin principal. Adaptarea după filmul lui Michael Haneke pornește de la o scenă banală și aparent inofensivă: un tânăr politicos bate la ușa unei case de vacanță, unde un cuplu și fetița lor doreau să petreacă o perioadă liniștită. Urmează 1 oră și 40 de minute despre violența pe care o consumăm ca spectatori și despre lipsa de reacție care estompează granița dintre victimă și agresor (nerecomandat sub 16 ani).

În zilele următoare, programul cuprinde spectacole care propun reinterpretări ale unor mituri antice, povești contemporane și performance-uri la intersecția de genuri. Pe 3 noiembrie Nicoleta Lefter o întâlnește pe „Antigona”, în regia lui Alin Uberti, iar pe 5 și 6 noiembrie se joacă patru spectacole care invită la a privi dincolo de clișeu: „Femina” (Tamara Găgeatu), „Jocuri în curtea din spate” (Ioana Barbu), „Umami” (Teodora Savu) și „Trap” (Bogdan Georgescu).

O nouă generație de regizori aduce formate scurte și experimentale, de la „Împlinirea tuturor dorințelor și alte accidente” (Andrei Bouariu), 3 noiembrie, la „Liminal – Zgomotul din care tac” (concept Geo Vișan), 4 noiembrie, și „În mintea Aglajei” (Andreea Agapi și Raluca Cristea), 8 noiembrie.

Sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 17:00, se joacă „Suflet de copil” (Alexandra Pribeagu), un spectacol dedicat spectatorilor de la 10 la 100 de ani, urmat în aceeași seară de „Menada” (Teodora Savu), o comedie neagră despre frică, exces și evitare, iar pe 8 noiembrie, Gabriel Scalschi propune o revizitarea a unui text clasic de Cehov: „Pescărușul de K. Treplev”.

Pe 9 noiembrie, Botond Nagy revine cu „Copiii Medeei”, după textul lui Milo Rau, inspirat de tragedia lui Euripide și totodată de un caz real. Ce pare o discuție între actori și public devine, treptat, povestea Medeei. În aceeași seară, Isadora Băltățeanu ne așteaptă să vedem de ce „Nu trebuie să căutăm în toate lucrurile o latură practică”.

Pe 10 noiembrie „Dezastre naturale” (Alexandru Buescu) ne duc într-un univers în care frica înlocuiește treptat siguranța, iar „Rostopasca” (Monica Stoica) ne oferă ocazia să descoperim un grup care a revoluționat domeniul artistic în România.

Festivalul se încheie pe 11 noiembrie. Seara începe la ora 18:30 cu Gala UNDERCLOUD, iar de la ora 20:00 se joacă „Doamna Pylinska și secretul lui Chopin”, după Éric-Emmanuel Schmitt, o producție a Teatrului Grivița 53, în regia și dramatizarea lui Chris Simion-Mercurian, cu Emilia Popescu și Luca Rusu, un spectacol despre un fel special de a înțelege și simți lumea, de a te apropia, prin muzica lui Chopin, interpretată live, la esența ființei umane.

„ Undercloud 19 vine cu câteva noutăți extraordinare. Prima este că alături de celelalte spații cu care v-am obișnuit și în care festivalul se desfășoară de atâta timp pe Calea Griviței, anul acesta ne bucurăm de un nou spațiu de joc, intrăm într-o casă nouă pe care au ridicat-o, cărămidă cu cărămidă, chiar spectatorii: Teatrul Grivița 53. A doua veste este că spectacolele premiate care nu au casă vor primi ca premiu integrarea în stagiunea Teatrului Grivița 53. A treia veste este că 3 dintre voluntari vor fi selectați pentru a face un internship în Teatrul Grivița 53. Cele 19 spectacole selectate vorbesc despre ceea ce ne preocupă: violență, familie, feminitate și singurătate. Nu ne liniștesc, ne privesc în ochi. E cel mai frumos mod în care știm să le mulțumim. Vă așteptăm să le trăiți!”, Chris Simion-Mercurian, fondatoarea Festivalului și a Teatrului Grivița 53.

Bilete

Biletele sunt disponibile pe www.undercloudfest.ro. Unele spectacole au restricție de vârstă (16+ sau 18+), marcată pe pagina fiecărui spectacol.

Partener principal: Primăria Sectorului 1

Parteneri: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești

Parteneri media: Euromedia, Blitz TV, Rock FM, Hotnews, B365, Zile și Nopți, Matca, Observator Cultural, Modernism, Artitudini, Agenția de Carte, Happ, Bookhub, Munteanu Recomandă, LiterNet, IQ Ads

Despre UNDERCLOUD

UNDERCLOUD este primul festival de teatru independent din România, organizat la București fără întrerupere din 2008. A fost inițiat de Chris Simion-Mercurian și este organizat de Fundația Calea Griviței. De 19 ani, UNDERCLOUD creează un spațiu de întâlnire, afirmare și creștere pentru teatrul independent, contribuind la vizibilitatea și dezvoltarea unui sector care și-a câștigat treptat un loc esențial în peisajul cultural românesc. De-a lungul edițiilor sale, festivalul a adus în atenția publicului artiști emergenți, companii și proiecte independente, a făcut cunoscute spații teatrale neconvenționale și a încurajat formule inovatoare de expresie scenică, de la noi forme de dramaturgie și performance la dans contemporan și proiecte interdisciplinare. UNDERCLOUD funcționează astfel nu doar ca un festival, ci și ca o platformă de întâlnire între artiști și public, un loc în care experimentul, vocile noi și libertatea de expresie artistică își găsesc un acasă vital.

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