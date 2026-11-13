UNDERCLOUD 2026 și-a desemnat câștigătorii. Spectacolul Trap, marele câștigător al ediției

Cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Independent UNDERCLOUD s-a încheiat pe 11 noiembrie, după zece zile dedicate teatrului independent, experimentului artistic și întâlnirilor dintre artiști și public. Spectacolul Trap, o producție a Asociației O2G, în regia lui Bogdan Georgescu, a obținut Premiul pentru cel mai bun spectacol și Premiul pentru cel mai bun actor, acordat celor trei interpreți ai săi. Marea noutate a ediției din acest an o reprezintă Premiul UNDERCLOUD, prin care două spectacole din festival vor avea ocazia să-și continue parcursul scenic, fiind găzduite de Teatrul Grivița 53.

Desfășurată în perioada 2-11 noiembrie, la Teatrul Grivița 53 și la Teatrul Dramaturgilor Români, ediția din acest an a reunit 19 producții care au explorat, prin formule artistice diverse, teme precum identitatea, libertatea, vulnerabilitatea, relațiile de putere, memoria și raportarea individului la societate.

De la teatru documentar și performance la dans contemporan și formule scenice experimentale, UNDERCLOUD a continuat să ofere vizibilitate unor creatori și companii independente, încurajând dialogul dintre diferite generații de artiști și public.

Premiile UNDERCLOUD 2026

Premiul pentru cel mai bun spectacol a fost acordat producției Trap, realizată de Asociația O2G, în regia lui Bogdan Georgescu. Spectacolul, un Queer Active Art Performance, abordează, cu umor negru, relația cu alcoolul, dependența și mecanismele de negare.

Premiul pentru cel mai bun actor a revenit celor trei interpreți ai spectacolului Trap: George Albert Costea, István Téglás și Răzvan Omotă.

Premiul pentru regie a fost acordat lui Bogdan Georgescu, pentru Trap (Asociația O2G), și Carlei Oncescu, pentru DREAMIN’, o producție a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. Spectacolul Carlei Oncescu propune o reinterpretare scenică a universului filmului California Dreamin’ de Cristian Nemescu, explorând tensiunile dintre aspirațiile individuale și realitățile unei comunități.

Premiul pentru cea mai bună actriță i-a revenit Fulviei Folosea, pentru rolul din Dezastre Naturale de Lauren Gunderson, în regia lui Alexandru Buescu, o producție Alexandru Buescu și Teatrul LUNI de la Green Hours. Spectacolul explorează violența domestică, frica și vulnerabilitatea, dar și curajul de a înfrunta o realitate dominată de abuz.

Premiul Juriului powered by Rock FM a fost acordat spectacolului Rostopasca, o producție a Asociației Hearth, pe un text de Alex Tocilescu, în regia Monicăi Stoica. Spectacolul-concert readuce în atenție spiritul ireverențios al grupului de artiști Rostopasca, care a marcat scena artistică românească a anilor ’90. Premiul constă în promovarea spectacolului pe postul de radio Rock FM.

Premiul UNDERCLOUD a revenit spectacolelor În mintea Aglajei, o producție a Departamentului de Artă Teatrală din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în regia și coregrafia Andreei Agapi și a Ralucăi Cristea, și Femina, o producție UNATC București, concept și coregrafie Tamara Găgeatu.

Premiul UNDERCLOUD – marea noutate a ediției din 2026

Una dintre cele mai importante inițiative ale ediției din acest an este instituirea Premiului UNDERCLOUD, o distincție care își propune să ofere un sprijin concret producțiilor independente și să contribuie la prelungirea vieții lor scenice.

Spre deosebire de premiile care recompensează exclusiv performanța artistică, Premiul UNDERCLOUD oferă spectacolelor selectate posibilitatea de a fi găzduite de Teatrul Grivița 53, creând astfel noi oportunități de întâlnire cu publicul.

Primele producții care beneficiază de această inițiativă sunt În mintea Aglajei și Femina, două spectacole de dans contemporan care explorează, din perspective diferite, identitatea, experiențele personale și raportarea individului la ceilalți.

Inspirat din volumul De ce fierbe copilul în mămăligă de Aglaja Veteranyi, În mintea Aglajei propune o explorare coregrafică a copilăriei, a memoriei și a mecanismelor prin care imaginația devine un refugiu în fața traumelor. Femina investighează feminitatea ca identitate aflată într-o continuă transformare, construită prin relații, experiențe și confruntări cu propriile limite.

Într-un context în care accesul la spații de joc rămâne una dintre provocările majore ale teatrului independent, această inițiativă marchează un pas important în direcția susținerii pe termen lung a teatrului independent.

Juriul acestei ediții a fost format din Chris Simion-Mercurian, Ofelia Popii, Botond Nagy, Oana Micu și Silvia Dumitrache.

Proiect finanțat de

Partener Principal: Primăria Sectorului 1

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O campanie de comunicare Gavrilă și Asociații

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