Unele dintre cele mai îndrăgite personaje ale copilăriei s-au întors într-un film lansat azi în cinematografe

Generații întregi de copii au cunoscut celebrele desene animate „Looney Tunes”. Acum, un nou film care a apărut și în cinematografele din România vineri, 11 septembrie, aduce pe marele ecran unele dintre cele mai îndrăgite personaje cu o premisă inedită, pentru copiii care au devenit adulți.

Filmul „Coyote vs. Acme” îl urmărește pe Wile E. Coyote în timp ce se judecă în instanță cu corporația Acme, după ce produsele acesteia se strică în mod repetat când încearcă să îl prindă pe Road Runner.

Reprezentat de Kevin Avery, un avocat în dificultate interpretat de Will Forte, Wile E. încearcă să obțină dreptate împotriva unei corporații gigant.

Din distribuție mai fac parte actrița americană Lana Condor, în rolul lui Paige Avery (nepoata lui Kevin), și John Cena, în rolul lui Buddy Crane (avocatul companiei Acme).

Canadianul Eric Bauza, un actor de voce consacrat al personajelor Looney Tunes, e în spatele mai multor nume celebre ce pot fi văzute în noul film, printre care Daffy Duck, Bugs Bunny, Tweety Bird și Foghorn Leghorn.

„Sunt atât de multe personaje clasice pe care le introducem în acest film încât atunci când se termină unul, treci la următoarea scenă și te întrebi: «Stai, cine e acela în fundal?»”, a spus Bauza într-un interviu acordat Reuters.

„Filmul pe care corporația nu vrea să îl vezi”

În unele materiale promoționale, lungmetrajul a fost prezentat drept „filmul pe care corporația Acme nu vrea să îl vezi”. Sloganul poate fi interpretat însă și ca o aluzie subtilă la compania Warner Bros.

Gigantul american al divertismentului, care deține legendarul studio de film cu același nume, este și proprietarul francizei „Looney Tunes” și al televiziunii Cartoon Network, care a difuzat desenele la TV pentru o lungă perioadă de timp. Warner Bros a comandat filmul „Coyote vs. Acme” încă din 2018 și filmările au avut loc în cele din urmă în primăvara lui 2022.

Însă, într-o decizie pe larg criticată la Hollywood la momentul respectiv, Warner Bros a anunțat în noiembrie 2023 că nu va mai lansa filmul. Șefii companiei au decis să îl treacă în bilanțul contabil pe pierderi pentru o deducere fiscală de 30 de milioane de dolari.

Decizia a venit înspre sfârșitul unei lungi campanii a Warner Bros de reducere a costurilor, un alt film care a suferit aceeași soartă fiind „Batgirl”. Însă „Coyote vs. Acme” a fost salvat anul trecut de Ketchup Entertainment, o companie independentă de producție și distribuție de film din SUA. Aceasta ar fi plătit 50 de milioane de dolari pentru drepturile asupra sa, potrivit presei de la Hollywood.

În România „Coyote vs Acme” este distribuit de Bad Unicorn, compania locală care a fost premiată în februarie ca „distribuitorul european al anului” la prestigiosul Festival Internațional de Film de la Berlin.

John Cena, regizorul Dave Green, Will Forte și Lana Condor la avanpremiera din SUA a filmului „Coyote vs. Acme”, FOTO: Kay Qiao, Image Press Agency, / Alamy / Profimedia

Un film salvat de fanii „Looney Tunes” și nu numai

Dave Green, regizorul noului film, a declarat pentru Reuters că a fost un „miracol nebunesc” faptul că lungmetrajul a reușit în cele din urmă să obțină o dată de lansare anul acesta.

„Este cu adevărat o revenire la spiritul de reziliență al lui Wile, personajul, și pentru că asta este, de fapt, ceea ce a făcut publicul nostru pentru noi”, a subliniat Green, referindu-se la apelurile publice ale fanilor ca filmul să fie salvat.

Cineastul american cunoscut pentru regizarea filmului „Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows” din 2016 consideră că supraviețuirea noului său titlu după ce a fost abandonat de Warner Bros reflectă mesajul central al peliculei: hotărârea.

„Am văzut această revărsare incredibilă de susținere din partea prietenilor și a altor cineaști, precum și a unor oameni pe care nu-i întâlniserăm niciodată, oameni care erau fani ai acestui brand, [dar și] oameni care nici măcar nu văzuseră Looney Tunes”, a mai spus Green.