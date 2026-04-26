„Uneori sunt mai tristă ca niciodată”: Brigitte Macron se destăinuie despre anii petrecuți la Élysée

Președintele francez Emmanuel Macron, împreună cu soția sa Brigitte Macron, primind invitați la un eveniment desfășurat la Palatul Elysee. Credit foto: Christian Liewig / Bestimage / Profimedia

Soția președintelui francez Emmanuel Macron a vorbit deschis, într-un interviu acordat ziarului La Tribune Dimanche, despre ultimii nouă ani petrecuți la Palatul Élysée. Fosta profesoară de franceză a fost, printre altele, și victima hărțuirii online, relatează BFMTV.

În interviu, Brigitte Macron a mărturisit că este „uneori tristă cum nu a mai fost niciodată” înainte de a se muta la Palatul Élysée alături de soțul ei, evocând bilanțul personal al acestor nouă ani.

„Înainte, aveam o viață normală, copii, un job, suișuri și coborâșuri, ca toată lumea. Aici, acești zece ani au trecut atât de repede… Au fost atât de intenși. Am văzut întunecimea lumii, prostia, răutatea. Uneori sunt tristă cum nu am mai fost niciodată”, a declarat soția lui Emmanuel Macron, care va trebui să părăsească Palatul Élysée în 2027, după două mandate de șef al statului.

„Îmi este uneori dificil să văd cerul albastru. (…) Am momente de pesimism pe care nu le aveam înainte”, a mărturisit ea în cadrul acestui interviu desfășurat la Palatul Élysée.

Victimă a hărțuirii online

Fosta profesoară de franceză, care a fost hărțuită pe internet, spune că își așterne de obicei gândurile pe hârtie și asta o ajută „foarte mult”.

În ianuarie, mai mulți dintre hărțuitorii online ai lui Brigitte Macron, acuzați că au difuzat sau distribuit insulte și zvonuri legate de genul ei și de diferența de vârstă față de președinte, au fost condamnați la pedepse de până la șase luni de închisoare, însă majoritatea au primit pedepse cu suspendare.

Relația dintre Emmanuel Macron, în vârstă de 48 de ani, și soția sa Brigitte, în vârstă de 73 de ani, pe care a cunoscut-o când ea preda teatru la liceul său, face obiectul unei difuzări masive de informații false, pe care cuplul a decis în cele din urmă să le combată pe cale judiciară în Franța și în Statele Unite.

Brigitte Macron le-a explicat anchetatorilor, cu ocazia depunerii unei plângeri la sfârșitul lunii august 2024, că zvonul care o prezenta ca fiind o femeie transgender a avut „un impact foarte puternic” asupra ei și apropiaților să.