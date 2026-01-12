Ungaria a acordat azil fostului ministrul al justiției din Polonia

Ungaria i-a acordat azil fostului ministru polonez al justiției din Polonia, a anunțat luni acesta, cunoscut drept arhitectul reformelor judiciare care au dus Varșovia într-un conflict de ani de zile cu UE, și care a ajuns acum fugar pentru a evita acuzațiile de abuz de putere din Polonia, transmite Reuters.

Acest caz subliniază arată că falia dintre cele două țări UE și NATO se mărește, de erau considerate odată aliați apropiați.

„Am decis să profit de azilul acordat de guvernul maghiar din cauza represiunilor politice din Polonia”, a scris fostul ministru al Justiției, Zbigniew Ziobro, pe X.

Guvernul pro-UE al prim-ministrului Donald Tusk s-a angajat să aducă în fața justiției persoanele legate de fosta guvernare naționalistă Lege și Justiție (PiS) care sunt acuzate de fapte ilegale.

Ziobro, cea mai cunoscută persoană vizată de procurori până în prezent, este acuzat de utilizarea abuzivă a fondurilor din Fondul pentru Justiție, destinat ajutorării victimelor infracțiunilor, inclusiv pentru achiziționarea sofisticatului sistem de spionaj Pegasus. Procurorii susțin că acesta a fost utilizat împotriva oponenților politici interni.

Ziobro afirmă că este victima unei vânători de vrăjitoare politice, deoarece, în calitate de procuror general, a deschis anchete împotriva unor persoane apropiate lui Tusk.

„Fostul ministru al justiției fuge ca un laș de justiție”

El a declarat luni că a solicitat azil și pentru soția sa. Vineri, Polonia l-a convocat pe ambasadorul Ungariei după ce au apărut informații că Budapesta a acordat azil celor doi polonezi.

În 2024, Ungaria a provocat furia Poloniei când i-a acordat azil lui Marcin Romanowski, fost ministru adjunct al justiției în guvernul PiS, care este, de asemenea, acuzat de deturnare de fonduri publice.

Membrii coaliției de guvernare din Polonia au condamnat rapid decizia fostului ministru, cunoscut pentru discursul său dur, de a căuta siguranță în străinătate, în loc să se confrunte cu acuzațiile din țara sa.

„Fostul ministru al justiției fuge ca un laș de justiția poloneză. O cădere totală!”, a declarat ministrul responsabil cu serviciile speciale, Tomasz Siemoniak, într-o postare pe X.

În urmă cu o lună, ministrul polonez al justiţiei, Waldemar Zurek, l-a acuzat pe premierul ungar, Viktor Orban, că este mai aproape de Rusia decât de Europa, declarația fiind dată în legătură cu cazul celor doi foşti oficiali polonezi acuzaţi de deturnare de fonduri şi care sunt protejaţi de Ungaria. „Din păcate, Orban vrea să dinamiteze UE din interior, iar politicile sale pro-ruse sunt complet inacceptabile pentru majoritatea cetăţenilor din UE”, a conchis Zurek.