Ungaria consideră Groenlanda o problemă bilaterală între Danemarca și SUA, în care UE nu ar trebui să se implice

Viitorul Groenlandei nu este o problemă a Uniunii Europene și Ungaria a semnalat deja că nu va susține la nivelul UE o declarație comună pe acest subiect, a declarat luni ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agențiilor Reuters și EFE, citate de Agerpres.

„Noi considerăm că este vorba despre o chestiune bilaterală (între Danemarca și SUA n.r.). Nu este o chestiune comunitară. Nu considerăm posibilă publicarea unei declarații comune a Uniunii Europene”, a spus Szijjarto la o conferință de presă comună la Praga cu omologul său ceh Petr Macinka.

Acesta din urmă a estimat la rândul său că „nu este o situație simplă și nu poate fi soluționată cu o declarație sau cu o frază, ci trebuie negociată”. „Va fi necesară o negociere între SUA, danezi și groenlandezi, cu ajutorul altora”, a adăugat ministrul ceh de externe.

Mai devreme luni, premierul ceh Andrej Babis a refuzat în fața presei să-și exprime solidaritatea față de Danemarca și față de țările europene care o susțin pe aceasta în fața intențiilor președintelui american Donald Trump de a prelua sub control Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei.

„Nu o pot exprima (solidaritatea față de Danemarca n.r.). De ce ar trebui să o fac? Ce putem spune este că, în cadrul NATO, liderul este SUA și că aceste dispute sunt contraproductive și trebuie să ajungem la un acord”, a afirmat Andrej Babis, adăugând că Statele Unite au încercat în trecut „de cinci ori” să cumpere insula arctică Groenlanda.

În fața intenției lui Trump de a cumpăra sau – dacă Danemarca își menține refuzul de a o vinde – de a anexa cu forța această insulă importantă strategic și bogată în resurse minerale, inclusiv pământuri rare, o serie de state europene, printre care Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda, și-au exprimat „deplina solidaritate” cu Danemarca și unele au trimis în Groenlanda contingente militare simbolice care însumează numai câteva zeci de soldați.

Dar Trump a amenințat sâmbătă aceste țări cu taxe vamale de 10% de la 1 februarie, care ar urma să crească la 25% de la 1 iunie, provocând o criză în relațiile transatlantice. În urma acestei amenințări, Germania și-a retras duminică cei 15 militari trimiși în Groenlanda. Norvegia și Olanda, care au trimis fiecare câte doi militari în insula arctică, au anunțat de asemenea că aceștia vor fi retrași.