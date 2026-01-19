Sari direct la conținut
Actualitate

Ungaria consideră Groenlanda o problemă bilaterală între Danemarca și SUA, în care UE nu ar trebui să se implice

HotNews.ro
Ungaria consideră Groenlanda o problemă bilaterală între Danemarca și SUA, în care UE nu ar trebui să se implice
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto. Sursă foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Viitorul Groenlandei nu este o problemă a Uniunii Europene și Ungaria a semnalat deja că nu va susține la nivelul UE o declarație comună pe acest subiect, a declarat luni ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agențiilor Reuters și EFE, citate de Agerpres.

„Noi considerăm că este vorba despre o chestiune bilaterală (între Danemarca și SUA n.r.). Nu este o chestiune comunitară. Nu considerăm posibilă publicarea unei declarații comune a Uniunii Europene”, a spus Szijjarto la o conferință de presă comună la Praga cu omologul său ceh Petr Macinka.

Acesta din urmă a estimat la rândul său că „nu este o situație simplă și nu poate fi soluționată cu o declarație sau cu o frază, ci trebuie negociată”. „Va fi necesară o negociere între SUA, danezi și groenlandezi, cu ajutorul altora”, a adăugat ministrul ceh de externe.

Mai devreme luni, premierul ceh Andrej Babis a refuzat în fața presei să-și exprime solidaritatea față de Danemarca și față de țările europene care o susțin pe aceasta în fața intențiilor președintelui american Donald Trump de a prelua sub control Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei.

„Nu o pot exprima (solidaritatea față de Danemarca n.r.). De ce ar trebui să o fac? Ce putem spune este că, în cadrul NATO, liderul este SUA și că aceste dispute sunt contraproductive și trebuie să ajungem la un acord”, a afirmat Andrej Babis, adăugând că Statele Unite au încercat în trecut „de cinci ori” să cumpere insula arctică Groenlanda.

În fața intenției lui Trump de a cumpăra sau – dacă Danemarca își menține refuzul de a o vinde – de a anexa cu forța această insulă importantă strategic și bogată în resurse minerale, inclusiv pământuri rare, o serie de state europene, printre care Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda, și-au exprimat „deplina solidaritate” cu Danemarca și unele au trimis în Groenlanda contingente militare simbolice care însumează numai câteva zeci de soldați.

Dar Trump a amenințat sâmbătă aceste țări cu taxe vamale de 10% de la 1 februarie, care ar urma să crească la 25% de la 1 iunie, provocând o criză în relațiile transatlantice. În urma acestei amenințări, Germania și-a retras duminică cei 15 militari trimiși în Groenlanda. Norvegia și Olanda, care au trimis fiecare câte doi militari în insula arctică, au anunțat de asemenea că aceștia vor fi retrași.

Citește și
„Linii roșii care nu pot fi trecute”. Mesaj ferm pentru Trump despre Groenlanda, în timp ce Europa pregătește „bazooka comercială”

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro