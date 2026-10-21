Ungaria l-a arestat pe fostul guvernator al Băncii Centrale din vremea lui Viktor Orbán

Poliția maghiară l-a arestat miercuri pe fostul guvernator al Băncii Centrale a țării, un pas semnificativ în urmărirea noului guvern a presupuselor abuzuri financiare din timpul mandatului lui Viktor Orbán , al cărui guvern a fost acuzat de corupție .

Prim-ministrul Péter Magyar a scris într-o postare pe Facebook că fostul guvernator, György Matolcsy, care a fost și ministru de finanțe, se află în arest, fără a oferi alte detalii.

De la preluarea mandatului la începutul acestui an, guvernul maghiar a acordat prioritate investigării presupuselor abuzuri financiare comise de oficiali din epoca Orbán.

Arestarea a urmat unei declarații a Parchetului Central al Ungariei, emisă mai devreme în cursul zilei, care preciza că „desfășoară acțiuni de investigație coordonate” în mai multe locații, în legătură cu o anchetă legată de Banca Centrală privind deturnarea de fonduri, scrie AP.

Nu l-a menționat pe Matolcsy pe nume, dar a spus că mai multe detalii vor fi date publicității mai târziu.

Matolcsy a condus banca centrală a Ungariei între 2013 și 2025, după ce a fost ministrul economiei în timpul mandatului lui Orbán între 2010 și 2013. A fost mult timp unul dintre cei mai apropiați aliați economici ai lui Orbán și a negat orice faptă ilegală.

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Avocatul lui Matolcsy, Pál Bátki, a declarat pentru agenția de știri maghiară Telex că fostul guvernator a fost reținut sub suspiciunea de fraudă economică care ar fi cauzat daune financiare semnificative și de utilizarea unui document privat falsificat.

O mare parte din mandatul lui Matolcsy la conducerea băncii centrale a fost învăluită în acuzații de corupție legate de înființarea de către bancă a unor fundații pe care le-a dotat cu sute de miliarde de forinți – echivalentul a sute de milioane de dolari – din fonduri publice.

Luna trecută a fost depusă o plângere penală, sub suspiciunea de delapidare, neglijență, fraudă și abuz în serviciu în perioada în care Matolcsy era guvernator. Plângerea a venit după ce banca centrală a auditat investițiile imobiliare anterioare, despre care a constatat că au fost achiziționate la prețuri umflate, cauzând daune financiare semnificative băncii.

Nu e clar dacă reținerea lui Matolcsy a fost legată de achizițiile de proprietăți imobiliare sau de dotările către fundațiile băncii.