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Actualitate

Ungaria l-a arestat pe fostul guvernator al Băncii Centrale din vremea lui Viktor Orbán

Dan Popa
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Poliția maghiară l-a arestat miercuri pe fostul guvernator al Băncii Centrale a țării, un pas semnificativ în urmărirea noului guvern a presupuselor abuzuri financiare din timpul mandatului lui Viktor Orbán , al cărui guvern a fost acuzat de corupție.