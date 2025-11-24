Ungaria presează UE să susțină „necondiționat” planul de pace în 28 de puncte pentru Ucraina / Europa a respins ferm propunerile inițiale

Oficialii guvernului Viktor Orban au criticat obiecțiile aduse de mai multe state europene proiectului inițial propus Ucrainei, scrie Reuters.

Budapesta a cerut luni UE să susțină necondiționat planul de pace în Ucraina propus de SUA, chiar și după ce acesta a fost respins de majoritatea europenilor, iar Washingtonul și Kievul au lucrat deja la o versiune actualizată, la Geneva.

Citește și Două mesaje importante transmise de Marco Rubio despre noul plan de pace trasat de SUA și Ucraina la Geneva

„Planul de pace în 28 de puncte reprezintă o șansă majoră de a pune capăt războiului din Ucraina, iar fiecare politician european are datoria de a susține acest plan în mod deplin și necondiționat”, a scris luni ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, pe X.

Sâmbătă, el criticase obiecțiile aduse de premierul polonez Donald Tusk variantei inițiale a planului de pace, spunând că Ungaria este „în favoarea păcii”, în vreme ce „ei sunt pro-război”.

No surprise: we are pro-peace, they are pro-war… https://t.co/qIJYqHxAaE — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 22, 2025

Duminică, europenii au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, care respinge limitele propuse pentru forțele armate ale Kievului și concesiile teritoriale.

Tot duminică, dar noaptea, Washingtonul și Kievul au declarat că au elaborat un „cadru de pace modificat” după prima zi de negocieri de duminică de la Geneva, fără a oferi însă detalii.

Scrisoarea lui Viktor Orban

Nu este pentru prima dată când Ungaria a îndemnat UE să accepte planul elaborat de SUA, împreună cu Rusia.

Într-o scrisoare trimisă sâmbătă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, obținută de Politico, chiar premierul Viktor Orbán a solicitat UE să semneze termenii propunerii americane în 28 de puncte, care ar prevedea ca Ucraina să renunțe la teritoriu și să-și reducă la jumătate forțele armate, oferind în schimb Washingtonului o cotă de 50% din profiturile obținute din reconstrucția țării.

„Europenii trebuie să sprijine imediat și necondiționat inițiativa de pace a Statelor Unite”, a scris Orbán. „Pe lângă sprijinirea președintelui SUA, trebuie să lansăm fără întârziere negocieri autonome și directe cu Rusia”, a plusat el.

În același timp, Orbán a afirmat în scrisoare că Ungaria „nu susține acordarea de către Uniunea Europeană a niciunui ajutor financiar suplimentar Ucrainei, sub nicio formă” și „nu este de acord cu luarea unei astfel de decizii în numele și în cadrul UE”.

Oficialii de la Bruxelles poartă în prezent discuții cu țările membre cu privire la modul în care pot utiliza activele rusești imobilizate pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru reparații. Problema se află pe agenda reuniunii liderilor de la Bruxelles din 18 decembrie.

Budapesta a încercat în mod constant să blocheze ajutorul militar și financiar atât de necesar pentru eforturile de apărare ale Kievului, consolidând în același timp legăturile Ungariei cu Kremlinul și opunându-se sancțiunilor menite să epuizeze fondurile de război ale președintelui rus Vladimir Putin.