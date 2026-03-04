Ungaria roagă Rusia să nu îi scumpească gazele și petrolul după ce prețurile au crescut rapid pe piețe

Ministrul ungar al afacerilor externe Peter Szijjarto alături de omologul său rus Serghei Lavrov, FOTO: Russian Foreign Ministry Press Service / AP / Profimedia

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a cerut miercuri la Moscova ca Rusia să nu crească prețul hidrocarburilor pentru Ungaria, deși cursul internațional al acestora a crescut puternic de la începutul loviturilor americano-israeliene împotriva Iranului, transmite AFP și Agerpres.

„Sunt aici pentru a obține garanții că, în ciuda schimbărilor de situație și a crizei energetice mondiale, Rusia va continua să livreze Ungariei cantitățile necesare de petrol și gaze la prețuri nemodificate”, a afirmat el.

Szijjarto urmează să fie primit mai târziu în cursul zilei de miercuri de președintele rus Vladimir Putin.

Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că întârzie reparațiile care ar permite reluarea livrărilor de țiței rusesc prin oleoductul Drujba, care traversează teritoriul ucrainean.

Ucraina susține că oleductul prin care Rusia trimite petrol Ungariei nu poate fi reparat rapid

Kievul a declarat că ramura ucraineană a conductei petroliere Drujba a fost grav avariată de un incendiu în urma unui atac rusesc la sfârșitul lunii ianuarie și că aceasta nu poate fi reparată rapid.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că Putin va discuta chestiunea cu Szijjarto, un vizitator frecvent al Moscovei.

„Îi cunoașteți pe cumpărătorii petrolului nostru, precum Ungaria și Slovacia, care se confruntă acum cu șantaj din partea regimului de la Kiev. Este vorba despre un șantaj legat de blocarea deliberată a livrărilor prin conducta petrolieră Drujba. Desigur, acest subiect va fi discutat astăzi”, a spus Peskov, citat de Reuters.

El le-a mai declarat reporterilor că Rusia nu a fost contactată de alte țări europene pentru a i se solicita reluarea livrărilor de energie, în contextul situației din Iran.