Ungaria s-a oferit să ajute regimul din Iran, după atacul Israelului care a provocat explozia pagerelor Hezbollah, arată o discuție scursă în presă

Dezvăluirea unei convorbiri telefonice din 2024 în care ministrul maghiar de Externe a oferit ajutor Teheranului ridică semne de întrebare cu privire la legăturile Ungariei cu Iranul, în contextul în care administrația Trump îl susține pe prim-ministrul Viktor Orbán la alegerile de duminică, scrie Washington Post.

Guvernul lui Viktor Orbán s-a oferit să sprijine Iranul, principalul susținător al Hezbollah, pe care SUA o consideră organizație teroristă, la scurt timp după atacul Israelului care a provocat explozia a mii de pagere ale agenților Hezbollah în septembrie 2024.

„Serviciile noastre secrete au contactat deja serviciile dumneavoastră și vom împărtăși toate informațiile pe care le-am adunat în timpul anchetei”, i-a spus ministrul de externe maghiar, Peter Szijjarto, omologului său iranian, Abbas Araghchi, la telefon, potrivit unei copii a transcrierii guvernului maghiar a convorbirii din 30 septembrie, obținută și autentificată de un serviciu de informații occidental și analizată de The Washington Post.

„Fiecare document posibil va fi împărtășit serviciilor dumneavoastră”, a adăugat acesta.

Ungaria se afla în centrul atenției la momentul respectiv, deoarece compania taiwaneză a cărei marcă apărea pe dispozitive le-a spus reporterilor că acestea au fost fabricate de o companie maghiară în baza unui acord de licență.

Szijjarto a ținut să-i sublinieze lui Araghchi că țara sa nu a fost implicată în niciun fel în atacul din 17 septembrie din Liban, care a ucis 12 persoane și a rănit până la 2.800, și că pagerele nu au fost fabricate în Ungaria.

Însă disponibilitatea aparentă a lui Szijjarto de a intra în grațiile ministrului de externe al Iranului ridică întrebări cu privire la relația guvernului Orbán cu Iranul, într-un moment în care administrația Trump se află în conflict cu Teheranul, iar, în același timp, Casa Albă oferă sprijin campaniei de realegere a lui Orbán, scrie Washington Post.

Apelul este, de asemenea, în contradicție cu politica oficială a guvernului Orbán de susținere a Israelului. La fel ca președintele Donald Trump, Netanyahu și-a exprimat, de asemenea, sprijinul public față de Orban.

Campania lui Orbán a fost deja zguduită de informații potrivit cărora guvernul său ar colabora cu Moscova.

Transcrierea convorbirii dintre Szijjarto și Araghchi ridică și mai multe întrebări cu privire la aliniamentele politice ale guvernului Orbán, mai ales având în vedere că Moscova are o alianță de lungă durată cu Iranul.

Când Araghchi a răspuns că îi era „foarte recunoscător pentru tot ce ați făcut”, Szijjarto a spus: „Desigur, desigur”. „Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau doriți să mă contactați, vă stau oricând la dispoziție”, a adăugat el.

Un fost oficial al Casei Albe citat de Washington Post a declarat că, deși nu era surprinzător faptul că Ungaria ar încerca să atenueze eventualele tensiuni cu Iranul în legătură cu atacul cu pagere, apelul a fost în contradicție cu sprijinul deschis al lui Orban pentru Israel.

„Ungaria este una dintre țările care susțin cel mai mult Israelul în politica sa oficială. Este una dintre puținele țări care votează în mod constant alături de SUA atunci când restul Europei se abține”, a declarat fostul oficial.

„Cel puțin, acest lucru contravine în mod flagrant politicii lor. Nu mi-aș putea imagina un ministru britanic de externe făcând așa ceva”, a spus acesta.