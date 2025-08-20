Ungaria și Slovacia au reînceput să primească petrol rusesc prin conducta „Drujba”

Țiţei rusesc, livrat prin conducta Drujba către Europa Centrală și de Est, Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Petrolul rusesc curge din nou către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba, au anunțat oficiali din ambele țări, după ce un atac cu drone ucrainene asupra unei stații de pompare a petrolului din regiunea Tambov din Rusia a întrerupt aprovizionarea, transmite Reuters.

Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei, o sursă cheie de finanțare pentru eforturile de război ale Kremlinului, vânzările de petrol și gaze reprezentând un sfert din veniturile totale ale bugetului de stat al Rusiei.

Spre deosebire de majoritatea celorlalte țări din Uniunea Europeană, Slovacia și vecina Ungaria și-au menținut dependența de energia rusă și își procură cea mai mare parte a țițeiului prin conducta „Drujba” („Prietenie” în limba rusă).

„Fluxul de petrol către Slovacia este în prezent normal”, a spus ministrul slovac al economiei, Denisa Sakova, într-un comunicat.

„În zilele următoare, vom avea informații mai clare cu privire la eventualele ajustări ale programului de aprovizionare pentru această lună… Cu toate acestea, cred că, având în vedere reluarea rapidă a fluxului prin conducta Drujba, impactul va fi minim”, a adăugat ea.

Și fluxul de petrol prin conducta Drujba către Ungaria a fost reluat, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, într-o declarație.

„Tocmai i-am mulțumit ministrului adjunct al Energiei din Rusia, Pavel Sorokin, pentru remedierea rapidă a daunelor cauzate de atac”, a scris Szijjarto pe Facebook.

Compania petrolieră maghiară MOL a precizat într-un comunicat că producția de combustibil nu a fost întreruptă în timpul opririi temporare.

Fluxul de petrol prin conducta Drujba, construită de sovietici, a mai fost suspendat pentru scurt timp și în martie, în urma unui atac ucrainean asupra unei stații de măsurare.