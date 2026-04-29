Ungaria va ancheta privatizările făcute după căderea comunismului, anunță Peter Magyar

Viitorul prim-ministru ungar Peter Magyar a declarat marți că guvernul său va proceda la deschiderea „completă” a arhivelor din perioada comunistă și la începerea unei anchete cu privire la beneficiarii privatizărilor care au urmat căderii regimului prosovietic, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Promițând o „schimbare de sistem”, formațiunea Tisza a lui Magyar a câștigat detașat alegerile legislative din 12 aprilie în fața partidului naționalist Fidesz al premierului în exercițiu Viktor Orban.

Magyar, un fost „insider” al Fidesz în vârstă de 45 de ani, a promis reforme de mare anvergură în țară după ce își va prelua mandatul de premier în data de 9 mai.

El a anunțat că a discutat deja cu directorul Arhivelor istorice ale securității statului, Gergo Bendeguz Cseh, asupra deciziei sale de a „ridica complet secretul și de a face publice dosarele agenților, precum și înregistrările pe bandă magnetică” din perioada comunistă.

Peter Magyar vorbește de „jafuri” comise în timpul privatizărilor

„La 22 octombrie, în ajunul celei de-a 70-a aniversări a revoluției ungare din 1956 (n.r. revolta antisovietică înăbușită brutal de Moscova), vom reda arhivele publicului și le vom face accesibile”, a scris Magyar pe Facebook.

El a adăugat că guvernul va înființa un „comitet de anchetă pentru a-i identifica pe beneficiarii jafurilor comise în timpul privatizărilor” economiei țării după căderea comunismului, între 1988 și 2000.

Peter Magyar a anunțat săptămâna trecută că deputații partidului său nu vor lucra în clădirea utilizată din 1990, subliniind că aceasta aparținuse înainte poliției secrete comuniste.

Viktor Orban, în vârstă de 62 de ani, a fost figura dominantă a politicii ungare încă de la tranziția de la comunism din 1989, fiind fondatorul Fidesz înainte de căderea Zidului Berlinului.