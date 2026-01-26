Ungaria va cere în instanță anularea interdicției UE privind achizițiile de gaze lichefiate din Rusia

Guvernul ultranaţionalist al Ungariei a anunţat luni că va contesta la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) aprobarea definitivă a interzicerii achiziţiilor de gaze naturale lichefiate (GNL) provenite din Rusia, transmite EFE.

„Această reglementare a fost elaborată printr-o mare fraudă juridică, deoarece, în esenţă, ar fi vorba de o sancţiune care ar fi necesitat o decizie unanimă”, a afirmat ministrul de externe, Peter Szijjarto, într-un comunicat.

De aceea, Szijjarto a declarat că „de îndată ce decizia va deveni oficială, Guvernul Ungariei va depune o cerere la Curtea de Justiţie al Uniunii Europene pentru a anula reglementarea”.

O măsură „deghizată”

Ministrul a opinat că măsura „a fost deghizată” ca o măsură comercială „pentru a evita opoziţia guvernelor naţionale suverane” şi pentru ca decizia să poată fi luată cu o majoritate calificată şi nu cu unanimitate.

Szijjarto a adăugat că decizia este „total contrară” legislaţiei Uniunii Europene, deoarece tratatele stabilesc că statele membre decid ce surse de energie cumpără.

EFE aminteşte faptul că prim-ministrul ungar, Viktor Orban, este cel mai bun aliat al Moscovei în UE, iar ţara depinde foarte mult de sursele de energie ruseşti. Ungaria cumpără din Rusia 85% din gazul şi 65% din petrolul pe care le foloseşte.

Decizia Consiliului UE

Consiliul Uniunii Europene a dat luni aprobarea finală pentru reglementarea ce interzice achiziţiile de GNL din Rusia de la începutul anului 2027 şi cere o reducere treptată a achiziţiilor de gaze pompate prin conducte până la eliminarea lor completă în toamna aceluiaşi an.

„Piaţa energetică a UE va fi mai puternică, mai rezistentă şi mai diversificată. Ne eliberăm de dependenţa dăunătoare de gazele ruseşti şi facem un pas important, într-un spirit de solidaritate şi cooperare, către o Uniune a Energiei autonomă”, a declarat în numele preşedinţiei rotative a Consiliului ministrul energiei, comerţului şi industriei din Cipru, Michael Damianos.

Statele membre UE trebuie să elaboreze până la 1 martie 2026 planuri naţionale pentru diversificarea aprovizionării cu gaze şi pentru identificarea posibilelor provocări în înlocuirea gazului rusesc.

Reglementarea, care a fost deja aprobat de Parlamentul European cu 500 de voturi pentru, 120 împotrivă şi 32 de abţineri, interzice semnarea de noi contracte de achiziţie de GNL rusesc la şase săptămâni după intrarea în vigoare a normei prin publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE.

În votul de luni, Ungaria şi Slovacia au votat împotrivă, în timp ce Bulgaria s-a abţinut, iar celelalte 24 de state membre au votat favorabil.