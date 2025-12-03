Ungaria va da în judecată UE pentru „dictatul de la Bruxelles” privind eliminarea treptată a energiei rusești

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat că țara sa nu va putea renunța la petrolul și gazul rusesc până în 2027 și a descris noul acord politic al UE privind eliminarea treptată a acestora ca fiind o impunere, potrivit Reuters.

Ungaria va contesta la Curtea Europeană de Justiție planurile Comisiei Europene de a renunța la gazul rusesc până la sfârșitul anului 2027, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, la Bruxelles.

În cadrul unei discuții cu jurnaliștii la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, Szijjarto a afirmat că planul pune în pericol securitatea energetică a Ungariei și ar putea duce la o creștere drastică a prețurilor.

Ungaria este unul dintre puținele state membre ale UE care importă cantități mari de petrol și gaze rusești prin conducte. Luna trecută, Ungaria a obținut o derogare de la sancțiunile SUA împotriva industriei petroliere ruse.

„Acceptarea și punerea în aplicare a acestui dictat al Bruxelles-ului este imposibilă pentru Ungaria”, a declarat Szijjarto. Acest dictat „subminează securitatea energetică a Ungariei, deoarece fără energia rusă este fizic imposibil să se aprovizioneze Ungaria în siguranță cu petrol și gaze naturale”, a adăugat el.

Instituțiile UE au ajuns peste noapte la un acord politic cu privire la așa-numitul plan RepowerEU. Directiva va fi obligatorie pentru statele membre, iar Ungaria nu va putea să o respingă.

Szijjarto a descris cadrul juridic pentru aprobarea legii cu majoritate calificată în loc de unanimitate ca fiind echivalent cu frauda. „Imediat ce acest dictat va fi votat în forma sa finală la Bruxelles, îl vom contesta imediat la Curtea Europeană de Justiție”, a declarat ministrul maghiar, susținând că guvernul său a început deja demersurile juridice necesare.

Majoritatea combustibililor fosili ai Ungariei sunt importați din Rusia prin conductele Druzhba și South Stream.

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022, UE a depus mai multe eforturi pentru a elimina treptat combustibilii ruși. Ungaria și Slovacia au beneficiat în 2022 de o excepție de la sancțiunile UE privind importurile de petrol rusesc. Slovacia ia în considerare, de asemenea, acțiuni legale împotriva planurilor RepowerEU, potrivit ministrului ungar de externe.