Ungaria vrea să intre pe piața roboților umanoizi și arată spre experiența sa din sectorul auto

„Lumea a investit deja sume uriașe de bani în inteligența artificială și acum este nerăbdătoare să vadă o rentabilitate a acestei investiții. Pentru a atinge acest obiectiv, inteligența artificială (AI), care există în prezent mai ales sub forma unui software, ar trebui să capete o formă fizică la scară industrială – de exemplu, sub forma unor roboți umanoizi”, argumentează László Palkovics, comisar guvernamental și director al nou înființatului Institut de Coordonare pentru Industria Auto și Inteligență Artificială din cadrul Universității din Debrecen, citat de Hungary Today.

Institutul a fost fondat pe baza expertizei BMW în domeniul auto, iar una dintre direcțiile sale principale de cercetare este modul în care s-ar putea crea în Ungaria o industrie a roboților umanoizi, bazată pe know-how-ul și tehnologia disponibilă în sectorul auto.

Palkovics argumentează că aceasta ar putea fi una dintre soluțiile pentru evitarea spargerii „bulei” pieței de inteligență artificială AI, un subiect despre care recent au început să vorbească tot mai mulți analiști și directori de companii.

Oficialul ungar amintește că AI este deja profund integrată în industria auto. De exemplu, dacă o mașină electrică autonomă are peste 50 de sisteme controlate de AI, cele mai noi versiuni ale mașinilor „obișnuite” cu motoare cu combustie internă au la rândul lor zeci de sisteme bazate pe AI.

Producția de roboți umanoizi în industria auto ar putea fi, de asemenea, o modalitate de a valorifica potențialul excedentar de capacitate al sectorului, folosind cunoștințele și tehnologia deja existente. Inclusiv Elon Musk a însărcinat Tesla cu construirea robotului umanoid Optimus pe care și l-a imaginat, miliardarul sud-african spunându-le de mai multe ori investitorilor că în viitor compania sa auto va avea drept obiect de activitate principal construirea de roboți.

Dezvoltarea roboților umanoizi are loc în multe părți ale lumii, dar încă nicio țară nu a preluat un rol de lider în acest domeniu.

Piața roboților umanoizi are un potențial de miliarde de dolari

Potrivit unei analize de la Goldman Sachs, piața roboților umanoizi va ajunge la o valoare de 38 de miliarde de dolari până în 2035, iar numărul roboților utilizați în Statele Unite este estimat să ajungă la aproape 80 de milioane până în 2050.

La fel ca alții, László Palkovics argumentează că inteligența artificială va fi tehnologia viitorului, el adăugând că Ungaria nu-și poate permite să rateze oportunitățile pe care aceasta le oferă.

Ungaria a alocat peste 70 de miliarde de forinți (aproximativ 178,5 milioane de euro) din fondul său operațional de dezvoltare GINOP pentru studii privind fezabilitatea producției de roboți umanoizi în țară.

Palkovics afirmă că speră ca parteneriate cu firme mai mici din domeniu să fie semnate anul acesta, iar cele cu firmele mari începând cu anul viitor.