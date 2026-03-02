Unii se bucură, alții îl jelesc pe ayatollah. De ce nu urmează iranienii îndemnul lui Trump „de a-și prelua guvernul”

„Ora libertății voastre este aproape (…) Când vom termina, preluați-vă guvernul. Va fi al vostru”, i-a îndemnat Donald Trump pe iranieni, în discursul în care a anunțat că SUA și Israel au atacat Iranul cu scopul de a schimba regimul de la Teheran. Dar iranienii nu par că se grăbesc să-l asculte pe liderul american, nici după ce ayatollahul Khamenei a fost confirmat mort.

E drept că în Teheran și în alte mari orașe au putut fi văzuți oameni pe străzi care se bucurau de dispariția Liderului Suprem. La fel de adevărat este însă și că alte mii de oameni s-au adunat duminică în centrul capitalei, ca să-l jelească pe omul care a condus Iranul în ultimii 37 de ani.

Pe de o parte, avem lipsa de încredere față de aceste promisiuni venite din America. În februarie 1991, în timpul primului război din Golf, președintele George H. W. Bush a lansat un apel similar către poporul irakian să se ridice și să-l înlăture pe Saddam Hussein. „Au făcut-o, dar SUA au stat deoparte în timp ce forțele de represiune ale lui Saddam i-au masacrat în număr mare”, explică Ivo Daalder, fost ambasador american la NATO, citat de jurnalistul Steven Erlanger de la New York Times.

Iar duminică dimineață, iranienii au primit pe telefoane un mesaj de la Gardienii Revoluției, în care erau avertizați să nu iasă pe stradă pentru a protesta, deoarece acest lucru va fi considerat „cooperare cu inamicul”.

Cât despre ceilalți, cei care plângeau și-l jeleau pe ayatollahul mort, nu putem ști ce gândesc cu adevărat.

„Îmbrățișăm durerea ca nimeni alții, jelind la comandă”, scrie Ramita Navai, o jurnalistă iraniană, născută în Teheran și crescută în Marea Britanie, în cartea sa, „Orașul Minciunilor”. Bazată pe mărturiile strânse de jurnalistă în perioada în care a fost corespondentă în Iran pentru publicația The Times, între 2003 și 2006, cartea vorbește despre viața dublă a majorității iranienilor sub dictatura islamică.

„Ca să trăiești în Teheran trebuie să minți”, scrie Ramita Navai.

Pentru a citit tot articolul, trebuie să vă abonați la newsletter-ul „Rațiunea, înapoi!”, trimis pe mail, în fiecare marți dimineață, de jurnalistul Gabriel Bejan.