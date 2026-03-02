Mesajul primit de iranieni pe telefoane. „Pumnul de fier”

Susținătorii guvernului sunt în doliu într-o adunare după ce televiziunea de stat a anunțat oficial moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, la Teheran, Iran. Credit line: Vahid Salemi / AP / Profimedia

După anunțul morții ayatollahului Khamenei, o bucurie intensă a erupt în Iran sâmbătă spre duminică noaptea, oamenii ieșind în stradă în mai multe orașe și lansând artificii. Apoi însă, n-a urmat nimic. Una dintre explicații e un mesaj pe care l-au primit.

Duminică dimineața devreme, iranienii au primit un mesaj text de la un număr al Gărzii Revoluționare, prin care erau avertizați să nu iasă în stradă pentru a protesta. „Orice acțiune care perturbă securitatea va fi considerată cooperare cu inamicul și va fi întâmpinată cu pumnul de fier al serviciului de informații al Gărzii Revoluționare”, se arăta în mesajul despre care scrie The New York Times.

Numărul era unul cunoscut, al Gărzii Revoluționare, un departament al armatei Iranului, fondat în 1979, odată cu revoluția islamistă.

Cu un corp de peste 100.000 de oameni, Garda Revoluționară acționează pe baza unor legi ca să împiedice interferența străină în Iran, să lupte contra loviturilor de stat ale armatei clasice și să atace „mișcările deviante” care dăunează moștenirii ideologice a Revoluției Islamice.

Când, în ianuarie 2025, milioane de iranieni din zeci de localități ale țării cu 90 de milioane de oameni, au ieșit pe străzi contra regimului, Garda Revoluționară a ucis mii dintre protestatari.

Khamenei a ordonat reprimarea protestelor „prin orice mijloace necesare”, iar forțele de securitate și militare au intervenit sub ordinul explicit de a „trage pentru a ucide”. Ordinul a fost însoțit de o întrerupere completă a internetului și a comunicațiilor.

Rapoartele din spitale, documentele de securitate scurse și estimările mass-media internaționale vorbesc de zeci de mii de morți și sute de mii de răniți.

Unele surse au vorbit de peste 36.000 de morți doar în cele două zile de 8 și 9 ianuarie și de sute de mii de răniți în ciocnirile din peste 400 de orașe și puncte fierbinți, în timp ce chiar și cifrele oficiale ale guvernului recunosc mii de morți.

Mesajul recent de pe telefoanele iranienilor nu este singura măsură luată de un regim care încearcă să rămână la putere.

Încurajarea locuitorilor să părăsească marile orașe, a susținut un activist politic din Teheran pentru publicația iraniană de opoziție din exil Iran International, ar putea avea ca scop prevenirea mișcărilor colective de opoziție sau a încercărilor de a prelua instituțiile guvernamentale.