„Unii tovarăși sunt mai egali decât alții”: Țara în care criza a născut o aristocrație în inima socialismului

Oamenii stau la coadă pentru a cumpăra alimente în timpul unei pene de curent în Havana, pe 3 decembrie 2025. Milioane de oameni au rămas fără electricitate pe 3 decembrie în vestul Cubei, inclusiv în Havana, din cauza avariilor la rețeaua electrică din acea regiune a insulei.

Cei bogați se bucură de mâncare adusă din SUA și călătoresc cu vehicule electrice, încărcate cu panouri solare. Cei lipsiți de resurse supraviețuiesc de la o zi la alta cu rații de alimente de la magazinele de stat, merg pe jos la serviciu, iar noaptea, casele lor sunt cufundate în întuneric.

După cum rezumă Financial Times , „unii tovarăși sunt mai egali decât alții”.

Dar care este explicația acestei economii cu două viteze?

Un bărbat în vârstă transportă materiale reciclabile pe un cărucior în Havana, pe 6 ianuarie 2026.

Una dintre explicații este apariția în 2021 a primului val de antreprenoriat privat, după ce guvernul cubanez a permis unor întreprinderi mici și mijlocii să funcționeze ca întreprinderi private. Tot atunci au fost permise și frizerii private.

Până atunci , chiar și tunsul era treaba unui funcționar public.

Sectorul privat s-a extins rapid. În doi ani , au fost înregistrate peste 11.000 de companii. Cubanezii au deschis mini-marketuri în curțile din față ale caselor și au amplasat tarabe în cartierele lor.

„Ar muri de foame”

Aceste mici afaceri au fost o gură de oxigen pentru mulți oameni de pe insulă, mai ales după înăsprirea embargoului american (anul trecut) și intenția exprimată de a întrerupe aprovizionarea cu petrol a țării.

„ Sectorul privat este motivul pentru care mulți cubanezi încă pot mânca ”, a declarat un om de afaceri din Havana pentru FT. „ Dacă ar aștepta după Stat, ar muri de foame.”

Cu toate acestea, prețurile de pe piața liberă din magazinele private sunt prohibitive pentru cubanezii care sunt plătiți cu salarii guvernamentale și nu au rude înstărite în străinătate.

Potrivit Observatorului Cubanez pentru Drepturile Omului (un ONG fondat de opozanți cubanezi în exil) a estimat anul trecut că 89% dintre cubanezi trăiesc în sărăcie „extremă”.

La o tarabă din Havana, o pungă de zahăr importat din Brazilia și un pachet de făină costă împreună peste 1.200 de pesos. Aceasta este echivalentul a două săptămâni de venit pentru un pensionar și aproape o săptămână de salariu pentru un muncitor.

Salariul mediu lunar la Stat este de 6.000 de pesos (212 de euro).

FT prezintă și mărturia unei femei în vârstă care a părăsit o astfel de tarabă cu tot ce a putut cumpăra: două ouă la 90 de pesos fiecare (3,2 euro).

„Le-am luat pentru nepoata mea pentru că e însărcinată”, a explicat el.

Aproximativ o treime dintre cubanezi lucrează în sectorul privat, unde salariile pot fi mult mai mari.

Pentru alții, diaspora (a celor 4 milioane de cubanezi din afara Cubei) este o gură de aer.

Magazinele alimentare online permit rudelor din străinătate să plaseze comenzi pentru livrare în Havana în doar patru ore. Altele găsesc modalități de a trimite valută membrilor familiei de pe insulă, care se tranzacționează pe piața neagră la un curs de schimb de un dolar la 500 de pesos, în loc de cursul oficial de 1 la 24.

Însă supraviețuirea sectorului privat rămâne complicată. Regimul a impus o restricție în 2024, limitând numărul maxim de angajați per afacere la 100. Și a obligat companiile private să perceapă taxe în moneda locală și să utilizeze o companie de stat pentru importuri.

„Ca un copil mic”

„Guvernul cubanez este ca un copil mic care se dă cu capul de un perete”, spune un consultant în afaceri din Havana. „ Trebuie să dea de cel puțin trei ori înainte să-și dea seama că trebuie să încerce o altă cale . ”

Cu toate acestea, criza a forțat guvernul să ajungă la o înțelegere cu sectorul privat, pe care îl consideră un rău necesar. Oficialii îl învinovățesc uneori pentru inflație sau „speculații”, dar recunosc că joacă un rol vital.

Liberalizarea întreprinderilor mai mici este singura inițiativă guvernamentală „care a avut vreun succes” în ultimii 15 ani, spune Joe Garcia, un fost congresman democrat din Florida (cu legături cu Cuba).

Șampanie, șuncă și antricot

În ciuda dificultăților, un sector privat înfloritor i-a îmbogățit pe unii oameni de afaceri cubanezi suficient de mult încât să se delecteze cu mâncăruri gourmet sau să-și cumpere mașini noi. La oun mgazin alimentar cu profil spaniol de pe o stradă liniștită din Havana, majoritatea clienților caută șampanie Krug, șuncă iberică și fripturi de cea mai bună calitate . „Nu, sunt cubanezi”, a spune un angajat zâmbitor când a fost întrebat dacă clienții sunt străini.

La câteva străzi distanță, cerșetorii scotocesc prin gunoaie în căutarea a ceva de mâncare, în timp ce magazinul oferă noul foie gras de lux la 27 de dolari borcanul și antricot de vită Kobe la 200 de dolari kilogramul. O reprezentanță de mașini din apropierea Pieței Revoluției are peste 60 de Toyota importate (la 45.000 de euro) gata de livrare. „ Afacerile merg bine, există o cerere mare ”, spune un agent de vânzări.

Combustibilul este o altă problemă majoră. De când Trump a întrerupt importurile de petrol luna trecută, cozile la puținele benzinării rămase deschise au crescut dramatic. Șoferii plătesc 1,30 dolari pe galon (3,8 litri) și pot aștepta până la 24 de ore pentru a alimenta, dormind în mașini. Dar există și unii – câțiva – care importă mașini hibride și scutere electrice și le încarcă cu panouri solare montate pe acoperișurile lor.

Ultima dată când Cuba a trecut prin greutăți atât de extreme – prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991 – nu exista o astfel de diferență evidentă între bogați și săraci. Acum, inegalitatea este vizibilă și reprezintă o problemă politică pentru guvern.

Pe măsură ce criza se adâncește, mulți cubanezi sunt nevoiți să se descurce singuri. Hotelurile de stat concediază personal din cauza lipsei de turiști, în timp ce multe șantiere se închid din cauza lipsei de ciment.