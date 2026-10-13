Interdicția impusă de o prestigioasă universitate din SUA, după ce o fostă studentă a acuzat că a fost drogată și violată în grup

Universitatea Cornell suspendă petrecerile și alte evenimente sociale organizate în casele frățiilor studențești până la sfârșitul anului universitar și va implica Poliția statului New York în investigarea infracțiunilor sexuale comise în campus, au anunțat marți reprezentanții instituției, potrivit Associated Press.

Măsurile vin pe fondul indignării tot mai mari față de modul în care universitatea a gestionat acuzațiile potrivit cărora o studentă a fost agresată sexual într-o casă a unei frății, în 2024.

Măsurile anunțate de președintele Universității Cornell, Michael Kotlikoff, includ suspendarea tuturor petrecerilor și evenimentelor sociale organizate în casele frățiilor afiliate Consiliului Interfraternităților până la sfârșitul anului universitar 2026-2027. De asemenea, va fi introdusă o nouă politică de „toleranță zero” față de încălcarea regulilor, care va duce la suspendarea de urgență și cu efect imediat a unei fraternități.

„Aceste măsuri vor oferi timpul necesar pentru o analiză amănunțită a vieții fraternităților de la Cornell, pentru a stabili dacă și în ce condiții aceasta poate continua în siguranță”, a scris Kotlikoff într-o scrisoare adresată comunității universitare.

De asemenea, el s-a angajat să adauge un responsabil de caz în cadrul Biroului pentru Drepturi Civile al universității, care să îi ajute pe cei care reclamă comportamente sexuale abuzive în campusul Cornell să parcurgă procedurile necesare. Totodată, universitatea va colabora cu Poliția statului New York pentru a permite anchetatorilor specializați în investigarea infracțiunilor sexuale, instruiți să abordeze situațiile ținând cont de traumele victimelor și independenți de Universitatea Cornell, să cerceteze acuzațiile.

În prezent, acuzațiile sunt investigate de Poliția Universității Cornell.

O fostă studentă a Universității Cornell a depus luna trecută o acțiune în justiție în care susține că a fost drogată și violată în grup în casa fraternității Chi Phi în 2024.

Universitatea Cornell se confruntă cu un val de proteste și critici pentru modul în care a gestionat cazul.