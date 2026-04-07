Unu din patru medici lucrează în București. Județele care au cei mai puțini doctori / „Dezechilibre semnificative”

Aproape un sfert din numărul total al medicilor care au aviz de liberă practică și profesează, în prezent, în România, lucrează în București: 15.343. Țara noastră are un total de 61.934 de medici, cărora li se adaugă 22.000 de medici rezidenți, aflați în proces de formare în toate specialitățile, conform datelor Colegiului Medicilor.

Județele cu cel mai mare număr de medici, după București, sunt:

Cluj – 4.166

Timiș – 4.111

Iași – 3.790

Dolj – 3.034

Mureș – 2.325

La polul opus, județele cu cel mai mic număr de medici sunt:

Călărași – 254

Tulcea – 255

Giurgiu – 280

Ialomița – 379

Sălaj – 400

„Dezechilibre semnificative”

„Nu doar numărul medicilor contează, ci și modul în care aceștia sunt distribuiți și integrați în sistem”, arată Colegiul Medicilor, care vorbește despre „dezechilibre semnificative între mediul urban și cel rural, între marile centre universitare și zonele mai puțin dezvoltate”.

„Sunt comunități în care accesul la servicii medicale rămâne limitat, fie din cauza deficitului de medici în anumite specialități din diverse regiuni, fie din lipsa unor condiții care să permită atragerea și menținerea medicilor”, adaugă reprezentanții Colegiului Medicilor.



Provocarea sistemului de sănătate, mai spune Colegiul Medicilor, nu mai este doar formarea medicilor, ci și utilizarea inteligentă și echitabilă a resursei umane, precum și dezvoltarea și implementarea unor politici coerente privind resursa umană în sănătate.



„Este nevoie de politici coerente, de mecanisme de atragere și retenție a medicilor în zonele deficitare, de condiții de lucru adecvate și de un cadru care să susțină dezvoltarea profesională pe termen lung. De asemenea, trebuie să încurajăm o abordare orientată spre prevenție și sănătate publică, pentru că viitorul medicinei nu înseamnă doar tratarea bolilor, ci și evitarea lor. România are medici, dar mai are nevoie de resursă umană. Medicii României trebuie susținuți și valorificați”, afirmă președintele Colegiului Medicilor, prof. dr. Cătălina Poiană, într-un mesaj transmis de Ziua Mondială a Sănătății.