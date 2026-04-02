Unul din cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei, grav avariat de atacurile ucrainene cu drone. Imagini din satelit surprind amploarea pagubelor

Terminalul petrolier rus din Primorsk, după un atac cu drone revendicat de Ucraina, pe 23 martie 2026. Imagine din satelit furnizată de Planet Labs PBC. FOTO: AFP / AFP / Profimedia

Portul rus Primorsk de la Marea Baltică, unul dintre cele mai mari puncte de export ale țării, a pierdut cel puțin 40% din facilitățile sale de stocare în urma atacurilor cu drone ucrainene efectuate luna trecută, au arătat joi imaginile surprinse de un satelit comercial american și analizate de agenția de presă Reuters.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra instalațiilor energetice rusești în ultima lună, lansând cele mai puternice atacuri cu drone de până acum, din timpul războiului, asupra porturilor de la Marea Baltică.

La un moment dat luna trecută, aproximativ 40% din capacitățile de export de petrol ale Rusiei au fost blocate din cauza atacurilor, a închiderii conductei Drujba din Ucraina și a confiscării tancurilor petroliere care aveau legături cu Rusia.

Imaginile din satelit de la sfârșitul lunii martie, furnizate de compania americană de informații spațiale Vantor, au arătat că cel puțin opt rezervoare cu o capacitate de 50.000 de metri cubi fiecare au fost avariate.

Primorsk port, located near the Finnish border, has lost at least 40% of its storage capacity as a result of recent strikes by Finland and Ukraine. According to Reuters, this is evident from commercial satellite images provided by the company Vantor.

Acestea reprezintă cel puțin 40% din capacitatea totală de stocare a portului, iar lovirea lor ar putea obliga punctul de desfacere să-și reducă volumul de tranzacții în consecință, au spus traderii.

Rezervoarele joacă un rol important în lanțul logistic al porturilor, iar disponibilitatea lor are un impact direct asupra exporturilor de țiței.

Un alt port de la Marea Baltică, Ust-Luga, a fost, de asemenea, atacat de mai multe ori luna trecută și a trebuit să suspende încărcările.

🇺🇸🇺🇦🇷🇺The company Vantor has published satellite images of the ports of Primorsk and Ust-Luga



On the satellite images from March 29, published today, you can notice the fires from previous drone strikes, compared to the images from March 27. The consequences of the strikes on… pic.twitter.com/QefftjZCRt — Beate Landefeld (@BeateLandefeld) March 31, 2026

Datele furnizate de Transneft, monopolul rus al conductelor petroliere, arată că Primorsk, care are o capacitate de procesare de 1 milion de barili de petrol pe zi, adică aproape 1% din aprovizionarea mondială cu petrol, dispune în principalul său depozit de 14 rezervoare de țiței și patru facilități de stocare a motorinei.

Potrivit unor surse din industrie, două dintre cele opt rezervoare grav avariate erau utilizate pentru stocarea motorinei.

Transneft, care controlează și porturile, nu a răspuns la solicitarea Reuters de a transmite un punct de vedere.

Autoritățile locale ruse afirmă că portul Ust-Luga a fost lovit pe 22, 25, 27, 29 și 31 martie, ceea ce a forțat suspendarea operațiunilor de export.

Imaginile din satelit consultate de Reuters indică, de asemenea, că opt rezervoare de produse petroliere cu o capacitate de 30.000 de metri cubi fiecare, aflate la un terminal numit Ust-Luga Oil, au fost avariate de un incendiu. Acestea reprezintă aproximativ un sfert din totalul capacității de stocare a terminalului.

Imaginile din satelit au mai arătat că au fost lovite și unele instalații de acostare.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat loviturile drept „atacuri teroriste”, adăugând că Rusia lucrează la protejarea infrastructurii sale critice.